Dos meses prófugo: sigue la búsqueda del expolicía acusado de matar a un joven en Chapanay

A dos meses del homicidio de Rodrigo Salafia, la causa continúa sin detenidos. Gonzalo Emanuel Ferreyra, expolicía exonerado y principal acusado, permanece prófugo y sin rastros firmes sobre su paradero. El crimen conmocionó a Chapanay y a la comunidad del Hospital Perrupato, donde trabajaba la víctima.

Se cumplen dos meses del crimen que sacudió a Chapanay y que, hasta hoy, sigue impune. Gonzalo Emanuel Ferreyra, expolicía exonerado de la fuerza, continúa prófugo de la Justicia tras haber sido señalado como el autor del homicidio de Rodrigo Federico Salafia, un joven de 25 años asesinado de tres disparos en el pecho.

El hecho ocurrió la noche del viernes 31 de octubre, alrededor de las 19.38, sobre calle San Juan, casi en la intersección con Bonano. Salafia caminaba junto a su hermano cuando se cruzó con Ferreyra, vecino del lugar. Entre ambos se desató una discusión que, según testimonios, tenía como trasfondo conflictos de vieja data conocidos por los vecinos del distrito.

De acuerdo a la reconstrucción judicial, en medio del intercambio verbal Salafia desafió a Ferreyra, quien extrajo un arma de fuego —presumiblemente un revólver— y efectuó tres disparos directos al pecho de la víctima. No se hallaron vainas servidas en la escena, lo que refuerza esa hipótesis. Los impactos fueron letales.

Mientras familiares y vecinos pedían auxilio y se activaba el llamado al 911, Salafia fue trasladado de urgencia al Hospital Alfredo Ítalo Perrupato, donde ingresó en estado crítico y falleció poco después. En paralelo, Ferreyra regresó a su vivienda, tomó a sus hijos, escapó por la parte posterior de la casa y los dejó luego en la vivienda de su padre, para finalmente darse a la fuga. Desde entonces, no se ha logrado determinar su paradero.

Ferreyra, oriundo de Tres Porteñas y residente en Chapanay, había sido policía y fue exonerado años atrás por causas vinculadas a estupefacientes, aunque su historial completo aún no fue profundizado en la investigación. Tenía 39 años al momento del crimen y cuatro hijos, uno de ellos de apenas un año.

La víctima, Rodrigo Salafia, trabajaba para una empresa de seguridad que presta servicios en el Hospital Perrupato. Compañeros y pacientes lo recuerdan por su trato solidario y su compromiso, lo que amplificó el impacto de su muerte en el ámbito sanitario y en la comunidad. A dos meses del homicidio, la causa sigue abierta, la búsqueda continúa y el reclamo de justicia permanece intacto entre familiares, amigos y vecinos que aún esperan respuestas.