Tragedia de Año Nuevo en Neuquén: un adolescente de 14 murió ahogado mientras nadaba en un río

Mientras disfrutaban del calor en el río Limay, un imprevisto terminó con la dolorosa muerte del menor. Un caso similar ocurrió en diciembre y en una zona cercana, con un niño de 13 años.

En el arranque del año 2026 ocurrió una tragedia en la provincia de Neuquén, cuando un adolescente de 14 años murió ahogado mientras se bañaba en el río Limay, en una zona donde también había otras familias disfrutando de la jornada calurosa.

El hecho ocurrió en el sector conocido como La Herradura, del lado neuquino del río. Según la información difundida por Noticias Argentinas a partir de medios locales, el episodio se registró cerca de las 15, de acuerdo a lo indicado por el jefe del cuartel de Bomberos de Plottier, Carlos Mansilla.

Tras la alerta emitida, en el lugar trabajaron efectivos de Prefectura, bomberos, personal de la Policía de Neuquén y Defensa Civil del municipio, en un operativo conjunto para asistir en la emergencia, según detalló el medio LM Neuquén.

Caso similar: en el mismo lugar, pero un mes atrás Cabe recordar que a principios de diciembre pasado, un menor de 13 años también falleció luego de haber sido arrastrado por la corriente del río y sus restos fueron hallados, después de 72 horas de búsqueda, en la altura del Tercer Puente, lo que se reconoce como una zona de difícil acceso.