1 de enero de 2026 - 17:50

Tragedia de Año Nuevo en Neuquén: un adolescente de 14 murió ahogado mientras nadaba en un río

Mientras disfrutaban del calor en el río Limay, un imprevisto terminó con la dolorosa muerte del menor. Un caso similar ocurrió en diciembre y en una zona cercana, con un niño de 13 años.

Una trágica muerte en un río de Neuquén.

Una trágica muerte en un río de Neuquén.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En el arranque del año 2026 ocurrió una tragedia en la provincia de Neuquén, cuando un adolescente de 14 años murió ahogado mientras se bañaba en el río Limay, en una zona donde también había otras familias disfrutando de la jornada calurosa.

Leé además

Misterio en Neuquén: una vecina fotografió un presunto OVNI en Vilu Mallín.

Misterio: una mujer descubrió al revisar su celular que fotografió "un OVNI" y la imagen se viralizó

Por Redacción Sociedad
El juez penal Sebastián Sarmiento quedó a mitad de camino por otro cargo en la Justicia de Neuquén. 

"Incompatible": los detalles del último revés del juez Sarmiento, suspendido en Mendoza y rechazado en Neuquén

Por Martín Fernández Russo

El hecho ocurrió en el sector conocido como La Herradura, del lado neuquino del río. Según la información difundida por Noticias Argentinas a partir de medios locales, el episodio se registró cerca de las 15, de acuerdo a lo indicado por el jefe del cuartel de Bomberos de Plottier, Carlos Mansilla.

Tras la alerta emitida, en el lugar trabajaron efectivos de Prefectura, bomberos, personal de la Policía de Neuquén y Defensa Civil del municipio, en un operativo conjunto para asistir en la emergencia, según detalló el medio LM Neuquén.

Caso similar: en el mismo lugar, pero un mes atrás

Cabe recordar que a principios de diciembre pasado, un menor de 13 años también falleció luego de haber sido arrastrado por la corriente del río y sus restos fueron hallados, después de 72 horas de búsqueda, en la altura del Tercer Puente, lo que se reconoce como una zona de difícil acceso.

El preadolescente, identificado como Thiago, disfrutaba de las aguas de Prima Terra, cuando no pudo salir y fue arrastrado por un caudal.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Santa Fe: hallaron a dos hombres fusilados en una lancha.

Doble crimen en Santa Fe: encontraron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva

Por Redacción Policiales
Un hombre de 70 años con el 75% del cuerpo quemado en un incendio de Palermo.

Grave incendio en Palermo: cuatro heridos y un hombre de 70 años con el 75% de su cuerpo quemado

Por Redacción Policiales
Me falta un pulmón: las insólitas excusas de conductores alcoholizados en controles de tránsito.

"Me falta un pulmón": las insólitas excusas de conductores alcoholizados en controles de tránsito

Por Redacción Policiales
Tragedia en Córdoba: una nena de 9 años murió tras ahogarse en el jacuzzi de un hotel a horas de Año Nuevo.

Tragedia en Córdoba: una nena de 9 años murió tras ahogarse en el jacuzzi de un hotel a horas de Año Nuevo

Por Redacción Policiales