Misterio: una mujer descubrió al revisar su celular que fotografió "un OVNI" y la imagen se viralizó

El hecho ocurrió en la región cordillerana, donde una mujer fotografió el paisaje y descubrió la extraña presencia al revisar las imágenes.

Misterio en Neuquén: una vecina fotografió un presunto OVNI en Vilu Mallín.

Los Andes
Un hecho llamativo despertó curiosidad en la región cordillerana de Neuquén luego de que una vecina captara en una fotografía un presunto objeto volador no identificado (OVNI) en el paraje Vilu Mallín.

Según relató la autora de la imagen, María Inés Navarrete, la toma fue realizada ayer cerca del mediodía. Lo curioso del caso es que Navarrete no advirtió nada inusual al momento de presionar el disparador. Fue recién horas más tarde, cuando revisó las fotos en su celular y notó la presencia de un elemento extraño y oscuro suspendido en el aire, con una forma que no coincide con las aeronaves convencionales que suelen surcar la zona.

La imagen comenzó a viralizarse rápidamente en redes sociales, donde como ocurre con estos casos, se inició un debate sobre qué podría ser el objeto volador no identificado.

Vilu Mallín es una zona caracterizada por su imponente belleza natural y su baja densidad poblacional. No es la primera vez que residentes del paraje y zonas aledañas relatan experiencias vinculadas a luces extrañas o fenómenos poco habituales en el cielo cordillerano.

