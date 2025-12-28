28 de diciembre de 2025 - 16:40

Indignación por un hombre que pintó un grafiti en rocas del Parque Nacional Nahuel Huapi

El hecho ocurrió en el Valle Encantado, sobre la Ruta 40, y fue registrado por un vecino. El camionero incluso amenazó al testigo antes de retirarse del lugar.

Un camionero fue grabado mientras realizaba un grafiti con aerosol sobre las rocas del Parque Nacional Nahuel Huapi. El hecho generó fuerte repudio social y derivó en una acción administrativa y legal por parte de las autoridades del área protegida.

El episodio ocurrió en el kilómetro 1598 de la Ruta 40, en el paraje Valle Encantado, a la vera del río Limay. Allí, el conductor de un camión perteneciente a una reconocida empresa de transporte detuvo su marcha para pintar sobre las formaciones rocosas.

La escena fue registrada por un vecino que presenció la situación y decidió filmarla. En el video se escucha cómo el testigo le reclama al camionero: “¿Por qué haces eso? No se puede”, a lo que el conductor responde: “¿Te molesta a vos?”, e intenta justificar la acción señalando que había dibujos “por todos lados”.

El hombre continuó grabando y logró captar los datos identificatorios del camión, lo que provocó la reacción violenta del infractor, quien agarró una piedra y lo amenazó antes de retirarse del lugar.

Tras la difusión del video en redes sociales, guardaparques y brigadistas intervinieron rápidamente, identificaron el sector afectado y constataron el daño al patrimonio natural. A partir del material audiovisual, la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi avanzó con un procedimiento administrativo y legal contra el responsable.

Según informaron desde el organismo, a través del Coordinador de Conservación se tomó contacto con un referente de la empresa propietaria del camión involucrado. Desde la firma manifestaron “buena predisposición y comprensión de la gravedad del hecho” y se comprometieron a realizar la remediación ambiental del sitio afectado, además de adoptar medidas internas.

Desde la Intendencia valoraron tanto la respuesta de la empresa como la colaboración ciudadana, y remarcaron la importancia de preservar los ambientes naturales y respetar la normativa vigente dentro de las áreas protegidas.

Asimismo, destacaron que la participación de vecinos, turistas y visitantes resulta clave para detectar de manera temprana conductas ilegales vinculadas al daño ambiental, como vandalismo, incendios forestales, uso indebido de drones o ingreso de mascotas. “Las denuncias tempranas permiten actuar con mayor rapidez y eficacia en la protección de un patrimonio natural que es de todos”, concluyeron.

