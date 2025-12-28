28 de diciembre de 2025 - 15:57

Sutna anunció un nuevo paro nacional del neumático tras fracasar la paritaria

El Sindicato del Neumático (Sutna) anunció un paro nacional de 25 horas luego de que la audiencia paritaria terminara sin avances. El gremio acusó a las empresas de dilaciones y mala fe.

Se agrava el conflicto en la industria del neumático.

Se agrava el conflicto en la industria del neumático.

Foto:

NA (archivo)
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La negociación salarial en la industria del neumático continúa sin acuerdo y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) anunció un nuevo paro nacional, al acusar a las empresas del sector de incurrir en dilaciones y mala fe durante las discusiones paritarias.

Leé además

Un camionero fue grabado mientras pintaba grafitis en el Parque Nacional Nahuel Huapi.

Indignación por un hombre que pintó un grafiti en rocas del Parque Nacional Nahuel Huapi

Por Redacción Sociedad
Milagro de Navidad en Trelew: nacieron trigemelas idénticas, un caso que ocurre uno entre millones.

Milagro de Navidad en Chubut: nacieron trigemelas idénticas, un caso que ocurre uno entre millones

Por Redacción Sociedad

La audiencia virtual realizada el 26 de diciembre en la Secretaría de Trabajo finalizó sin avances concretos. En ese marco, el titular del gremio, Alejandro Crespo, ratificó todas las medidas de protesta, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Desde el sindicato señalaron que el eje del conflicto es el periodo salarial adeudado y la exigencia de transparencia por parte de las compañías FATE, Pirelli y Bridgestone. Según el Sutna, las empresas buscan forzar una rebaja del salario real sin presentar documentación que respalde la crisis económica que alegan.

“Las empresas nunca presentaron documentación respaldatoria como balances contables que acrediten la crisis económica alegada, pese a estar obligadas por ley”, sostuvo el gremio, que también denunció intentos de congelamiento salarial y la falta de resolución de las paritarias pendientes de 2024 y 2025.

Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna). Foto: Gentileza
Integrantes del Sindicato &Uacute;nico de Trabajadores del Neum&aacute;tico Argentino (Sutna). Foto: Gentileza

Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna). Foto: Gentileza

En respuesta, las empresas rechazaron las acusaciones y atribuyeron el estancamiento del diálogo a la “falta de entendimiento de la realidad económica” por parte del sindicato. Además, señalaron que el sector opera apenas al 50% de su capacidad instalada, lo que —según afirmaron— condiciona cualquier discusión salarial.

Ante la falta de acuerdo, el Sutna confirmó un paro total de 25 horas, con movilización a la Secretaría de Trabajo, que se llevará a cabo desde las 13 del martes 30 de diciembre hasta las 14 del miércoles 31, en todas las plantas del país.

Por su parte, FATE calificó las medidas como “intempestivas e ilegítimas” y advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones administrativas y judiciales, al considerar que los paros afectan la continuidad productiva y la seguridad de planta.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Éxodo de Año Nuevo a Chile: cuántas horas de demora se registran este domingo en el Paso Cristo Redentor.

Éxodo de Año Nuevo a Chile: cuántas horas de demora se registran en el Paso Cristo Redentor

Por Redacción Sociedad
Pronóstico del tiempo: mucho calor este domingo en Mendoza.

Mendoza, al rojo vivo: "muy caluroso" este domingo, aunque con alerta por tormentas en varios lugares

Por Redacción Sociedad
El avance de la doble vía, en Junín, requirió expropiaciones y algunas familias no quieren ceder. (Enrique Pfaab - Los Andes)

Dos familias quedaron en medio de la doble vía a Rivadavia y no aceptan las condiciones de expropiación

Por Enrique Pfaab
El gobernador Alfredo Cornejo En La Cima.

"La muerte de mis padres cambió el sentido de mi vida". Alfredo Cornejo En La Cima

Por Redacción Sociedad