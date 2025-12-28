Sutna anunció un nuevo paro nacional del neumático tras fracasar la paritaria

El Sindicato del Neumático (Sutna) anunció un paro nacional de 25 horas luego de que la audiencia paritaria terminara sin avances. El gremio acusó a las empresas de dilaciones y mala fe.

Se agrava el conflicto en la industria del neumático.

La negociación salarial en la industria del neumático continúa sin acuerdo y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) anunció un nuevo paro nacional, al acusar a las empresas del sector de incurrir en dilaciones y mala fe durante las discusiones paritarias.

La audiencia virtual realizada el 26 de diciembre en la Secretaría de Trabajo finalizó sin avances concretos. En ese marco, el titular del gremio, Alejandro Crespo, ratificó todas las medidas de protesta, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Desde el sindicato señalaron que el eje del conflicto es el periodo salarial adeudado y la exigencia de transparencia por parte de las compañías FATE, Pirelli y Bridgestone. Según el Sutna, las empresas buscan forzar una rebaja del salario real sin presentar documentación que respalde la crisis económica que alegan.

“Las empresas nunca presentaron documentación respaldatoria como balances contables que acrediten la crisis económica alegada, pese a estar obligadas por ley”, sostuvo el gremio, que también denunció intentos de congelamiento salarial y la falta de resolución de las paritarias pendientes de 2024 y 2025.

Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna). Foto: Gentileza Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna). Foto: Gentileza En respuesta, las empresas rechazaron las acusaciones y atribuyeron el estancamiento del diálogo a la “falta de entendimiento de la realidad económica” por parte del sindicato. Además, señalaron que el sector opera apenas al 50% de su capacidad instalada, lo que —según afirmaron— condiciona cualquier discusión salarial.