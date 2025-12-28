Sutna anunció un nuevo paro nacional del neumático tras fracasar la paritaria

La negociación salarial en la industria del neumático continúa sin acuerdo y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) anunció un nuevo paro nacional, al acusar a las empresas del sector de incurrir en dilaciones y mala fe durante las discusiones paritarias.
La audiencia virtual realizada el 26 de diciembre en la Secretaría de Trabajo finalizó sin avances concretos. En ese marco, el titular del gremio, Alejandro Crespo, ratificó todas las medidas de protesta, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
Desde el sindicato señalaron que el eje del conflicto es el periodo salarial adeudado y la exigencia de transparencia por parte de las compañías FATE, Pirelli y Bridgestone. Según el Sutna, las empresas buscan forzar una rebaja del salario real sin presentar documentación que respalde la crisis económica que alegan.
“Las empresas nunca presentaron documentación respaldatoria como balances contables que acrediten la crisis económica alegada, pese a estar obligadas por ley”, sostuvo el gremio, que también denunció intentos de congelamiento salarial y la falta de resolución de las paritarias pendientes de 2024 y 2025.
En respuesta, las empresas rechazaron las acusaciones y atribuyeron el estancamiento del diálogo a la “falta de entendimiento de la realidad económica” por parte del sindicato. Además, señalaron que el sector opera apenas al 50% de su capacidad instalada, lo que —según afirmaron— condiciona cualquier discusión salarial.
Ante la falta de acuerdo, el Sutna confirmó un paro total de 25 horas, con movilización a la Secretaría de Trabajo, que se llevará a cabo desde las 13 del martes 30 de diciembre hasta las 14 del miércoles 31, en todas las plantas del país.
Por su parte, FATE calificó las medidas como “intempestivas e ilegítimas” y advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones administrativas y judiciales, al considerar que los paros afectan la continuidad productiva y la seguridad de planta.