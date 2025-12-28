"La muerte de mis padres cambió el sentido de mi vida". Alfredo Cornejo En La Cima

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, pasó por "En La Cima" el ciclo de entrevistas de Laura Rez Masud.
En una entrevista poco habitual, Alfredo Cornejo muestra una faceta íntima y profundamente humana En La Cima de los Andes.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, pasó por "En La Cima" el ciclo de entrevistas de Laura Rez Masud.
Lejos del discurso político y de la agenda cotidiana, el mandatario habla de su historia personal, de su familia y de las pérdidas que marcaron su vida.
Una conversación imperdible.