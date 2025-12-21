Susana Balbo "En La Cima": "El futuro del vino tiene cara de mujer"

En un nuevo capítulo del ciclo de entrevistas "En La Cima" , la industria del vino se detiene para escuchar a una de sus figuras más emblemáticas: Susana Balbo . La fundadora de Susana Balbo Wines repasó su trayectoria como pionera en un sector que, cuando ella comenzó, parecía reservado exclusivamente para los hombres.

Con la determinación que la caracteriza, Balbo aseguró que el terreno ganado por las mujeres es irreversible: "El futuro del vino tiene cara de mujer".

Durante la entrevista, Balbo se emocionó al recordar al padre Francisco Oreglia , una figura fundamental en su formación y en su vida.

Embed - "El futuro del vino tiene cara de mujer" Susana Balbo En La Cima

Según relató, Oreglia no solo le brindó consejos técnicos clave para la enología, sino que fue un visionario que la alentó a romper los techos de cristal de la época. Aquellas charlas tempranas fueron el combustible para que Balbo se convirtiera en la primera mujer graduada en enología en el país, enfrentando prejuicios con excelencia técnica.

Al ser consultada por su faceta pública, la empresaria no ocultó su desilusión respecto a su mandato como Diputada Nacional. Balbo confesó ante Laura Rez Masud que su paso por el Congreso de la Nación fue una experiencia negativa. "La pasé mal", admitió, señalando las dificultades de adaptar la eficiencia y transparencia del mundo privado a los tiempos y manejos de la política legislativa argentina.

Conflicto con Marcelo Tinelli

Uno de los momentos más tensos de la charla fue cuando Balbo expresó su profundo enojo con el conductor y productor Marcelo Tinelli. El conflicto se originó tras el uso de su exclusivo hotel como locación para una serie de televisión.

La enóloga fue tajante al criticar el resultado final de la producción: "Ridiculizaron el lugar y al personal", afirmó. Para Balbo, la representación estética y humana en la ficción no respetó la esencia ni el profesionalismo de su emprendimiento, lo que consideró una falta de respeto hacia quienes trabajan diariamente en el establecimiento.

Sin embargo, la mirada de Balbo permanece puesta en el crecimiento y la innovación. Entre anécdotas y reflexiones, la entrevista deja claro que su liderazgo sigue siendo un faro para las nuevas generaciones.