Cerraron el Paso Internacional Cristo Redentor por intensas lluvias en alta montaña

La medida comenzó a regir desde las 22 de este domingo para todo tipo de vehículos. El cierre fue dispuesto de forma preventiva por autoridades chilenas y argentinas.

El Paso Internacional Cristo Redentor fue cerrado al tránsito para todo tipo de vehículos, a partir de las 22 horas de este domingo. La medida se llevó a cabo ante las condiciones climáticas adversas registradas en la alta montaña.

Según informaron desde el Centro de Fronteras de Argentina, las lluvias en cordillera provocaron desprendimientos de material sobre la calzada y en distintos sectores de cobertizos del lado chileno, lo que impide la transitabilidad segura.

Lluvias en Las Cuevas y Alta montaña en la tarde de este domingo Lluvias en Las Cuevas y Alta montaña en la tarde de este domingo. X / @VALLEOVA Por su parte, desde el Complejo Fronterizo Los Libertadores, en Chile, indicaron que el cierre del Sistema Integrado Cristo Redentor se dispuso tras comunicaciones entre ambas coordinaciones, en base a reportes de vialidad chilena. Además detallaron que la decisión se tomó de manera preventiva, ante la inestabilidad climática existente.