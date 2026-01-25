25 de enero de 2026 - 22:30

Cerraron el Paso Internacional Cristo Redentor por intensas lluvias en alta montaña

La medida comenzó a regir desde las 22 de este domingo para todo tipo de vehículos. El cierre fue dispuesto de forma preventiva por autoridades chilenas y argentinas.

Cerraron el Paso Cristo Redentor.

Cerraron el Paso Cristo Redentor.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Paso Internacional Cristo Redentor fue cerrado al tránsito para todo tipo de vehículos, a partir de las 22 horas de este domingo. La medida se llevó a cabo ante las condiciones climáticas adversas registradas en la alta montaña.

Leé además

Fuerte choque entre un auto y un camión municipal en Ruta 7 

Fuerte choque entre un auto y un camión municipal en Ruta 7 obligó a cortar el tránsito

Por Redacción Policiales
desbarranco un camion en los caracoles de chile: de cuanto es la demora en los libertadores

Desbarrancó un camión en Los Caracoles de Chile: de cuánto es la demora en Los Libertadores

Por Redacción Policiales

Según informaron desde el Centro de Fronteras de Argentina, las lluvias en cordillera provocaron desprendimientos de material sobre la calzada y en distintos sectores de cobertizos del lado chileno, lo que impide la transitabilidad segura.

Lluvias en Las Cuevas y Alta montaña en la tarde de este domingo
Lluvias en Las Cuevas y Alta montaña en la tarde de este domingo.

Lluvias en Las Cuevas y Alta montaña en la tarde de este domingo.

Por su parte, desde el Complejo Fronterizo Los Libertadores, en Chile, indicaron que el cierre del Sistema Integrado Cristo Redentor se dispuso tras comunicaciones entre ambas coordinaciones, en base a reportes de vialidad chilena. Además detallaron que la decisión se tomó de manera preventiva, ante la inestabilidad climática existente.

En ese marco, las autoridades recomendaron a los usuarios consultar el estado del Paso Internacional antes de emprender viaje, a fin de evitar inconvenientes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se registran demoras de hasta 180 minutos para cruzar desde el Túnel Internacional hacia el Complejo Los Libertadores, con una fila aproximada de 4 kilómetros de vehículos.

Paso a Chile con 4 kilómetros de fila y 3 horas de demora

Por Redacción Sociedad
Pronóstico del tiempo para Mendoza.

Pronóstico en Mendoza: continúa la amenaza por tormentas mientras sube la temperatura

Por Redacción Sociedad
Condiciones climáticas adversas obligaron a reprogramar eventos vendimiales en San Rafael.

Reprogramaron la repetición de la Vendimia y el show de Los Nocheros en San Rafael

Por Redacción Sociedad
Momento del corte en Ruta 7 por descarga aluvional.

Quedó habilitado el tramo de la Ruta Nacional 7 en Uspallata, tras la rotura de una defensa aluvional

Por Redacción Sociedad