25 de enero de 2026 - 22:05

Pronóstico en Mendoza: continúa la amenaza por tormentas mientras sube la temperatura

El pronóstico extendido advierte por tormentas a lo largo de la semana.

Pronóstico del tiempo para Mendoza.

Pronóstico del tiempo para Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El fin de semana estuvo marcado por una serie de fenómenos que alarmaron a los mendocinos. Vientos, lluvias y tormentas con granizo provocaron cortes de calles, arboles caídos y hasta eventos reprogramados, por mencionar algunos ejemplos.

Leé además

Alerta por tormentas en Mendoza

Persiste la alerta amarilla por tormentas: el pronóstico para este jueves en Mendoza

Por Redacción Sociedad
Alerta amarilla por tormentas en Mendoza

Miércoles caluroso y con alerta por tormentas en Mendoza: a qué hora y las zonas alcanzadas

Por Redacción Sociedad

Para este lunes, con el arranque de una nueva semana, la Dirección de Contingencias Climáticas informó que el tiempo estará "parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste". Además detalló que se esperan "tormentas en la madrugada". La mínima será de 23°C y la máxima de 32°C.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ContingenciasDA/status/2015582344694911230&partner=&hide_thread=false

Los 32°C se repetirían en la máxima del martes. También anticiparon que estará: "Caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos leves del este". Luego, esa máxima llegaría a los 35°C para el miércoles, sin abandonar la alerta por "tormentas aisladas" y de una jornada calurosa.

El mismo pronóstico se anunció para el jueves, pero con una temperatura máxima de 36°C. En el caso del viernes la temperatura máxima se ubicaría en los 37°C, con precipitaciones aisladas.

La inestabilidad llegaría el próximo fin de semana.

El reporte por tormentas

Relevamiento de novedades por tormentas de este domingo desde las 13 hasta las 21.

Ciudad:

  • Poste Caídos: 1
  • Árboles caído: 2
  • Total: 3

Las Heras:

(Uspallata)

  • Corte de Ruta 7 en el km 1114 por rotura de descarga aluvional: 1
  • Corte Ruta 52 y 13: Intransitables por lluvias: 1
  • Corte de calle Av. Champagnat norte frente camping ATSA, por crecida del Azud derivador San Isidro: 1
  • Total: 3

Malargüe:

  • Corte de camino que va a Pincheira, por crecida del arroyo Malargüe: 1
  • Total: 1

San Rafael:

  • Árbol caído: 15
  • Varias calles anegadas en ciudad San Rafael: 1
  • Corte del paso El Molino y Pobre Diablo: 2
  • Total: 18

Maipú:

  • Poste caído: 1
  • Total: 1

Sin novedades por tormentas:

  • San Carlos
  • Junín
  • Tupungato
  • San Martín
  • Tunuyán
  • Lavalle
  • Potrerillo
  • Luján de Cuyo
  • Total de novedades: 26
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cerraron el Paso Cristo Redentor.

Cerraron el Paso Internacional Cristo Redentor por intensas lluvias en alta montaña

Por Redacción Sociedad
Condiciones climáticas adversas obligaron a reprogramar eventos vendimiales en San Rafael.

Reprogramaron la repetición de la Vendimia y el show de Los Nocheros en San Rafael

Por Redacción Sociedad
Momento del corte en Ruta 7 por descarga aluvional.

Quedó habilitado el tramo de la Ruta Nacional 7 en Uspallata, tras la rotura de una defensa aluvional

Por Redacción Sociedad
Guardavidas se grabó burlándose de un hombre que cayó de un kayak y lo denunciaron por no rescatarlo.

Guardavidas se grabó burlándose de un hombre que cayó de un kayak y lo denunciaron por no rescatarlo

Por Redacción Sociedad