Fuerte choque entre un auto y un camión municipal en Ruta 7 obligó a cortar el tránsito

Un accidente de tránsito con personas lesionadas se registró hoy a las 8.20 en la Ruta Nacional 7, a tres kilómetros al oeste del empalme con la Ruta 84, en Luján de Cuyo.
Un Fiat Cronos y un camión de la municipalidad de Luján colisionaron a tres kilómetros al oeste del empalme con la Ruta 84.
Según informaron fuentes policiales, el siniestro involucró a un auto Fiat Cronos, que circulaba de Este a Oeste, y a un camión Iveco 450 con semirremolque, perteneciente a la Municipalidad de Luján de Cuyo, que lo hacía en sentido contrario.
De acuerdo al testimonio del chofer del camión, el impacto se produjo cuando el rodado mayor intentaba ingresar a la cantera Bianchi, ubicada sobre el costado sur de la ruta, momento en el cual fue colisionado en su lateral derecho por el vehículo menor.
Producto del fuerte choque, se reportaron personas lesionadas. Los ocupantes del auto quedaron atrapados en el vehículo y debieron ser rescatados por bomberos.
En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal policial y servicios de emergencia, que realizan tareas asistencia.
El tránsito estuvo interrumpido en la zona mientras continúan las actuaciones. Precaución al transitar en esa zona.