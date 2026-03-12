Accidente en Alta Montaña: volcó un camión cargado con bananas en Ruta 7

El siniestro ocurrió en Punta de Vacas, en la zona conocida como la Curva del Tiempo. La mujer de 35 años perdió el control del rodado mientras descendía desde Chile hacia Mendoza.

De acuerdo con el informe policial, la mujer conducía un camión Volvo de la empresa chilena Grutrans, cargado con bananas, y se desplazaba en dirección oeste-este (desde Chile hacia Mendoza) a las 08:48. Por motivos que se desconocen, perdió el dominio del vehículo y terminó recostado sobre la banquina, quedando atrapada dentro de la cabina.

Conductores que transitaban por el lugar alertaron al 911. Hasta allí desplazó personal policial y una dotación de Bomberos de Uspallata, quienes procedieron a la extracción de la conductora.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a la víctima en el lugar y le diagnosticó "trauma leve a moderado por accidente vial", disponiendo su traslado al Hospital de Uspallata.