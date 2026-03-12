12 de marzo de 2026 - 09:23

Accidente en Alta Montaña: volcó un camión cargado con bananas en Ruta 7

El siniestro ocurrió en Punta de Vacas, en la zona conocida como la Curva del Tiempo. La mujer de 35 años perdió el control del rodado mientras descendía desde Chile hacia Mendoza.

Un camión protagonizó un vuelco este jueves en la Ruta Nacional 7, a la altura de la localidad de Punta de Vacas, en la zona conocida como la Curva del Tiempo, en alta montaña.

Foto:

Imagen de archivo
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un camión protagonizó un vuelco este jueves en la Ruta Nacional 7, a la altura de la localidad de Punta de Vacas, en la zona conocida como la Curva del Tiempo, en Alta Montaña. Se trata de una conductora de 35 años oriunda de San Martín.

De acuerdo con el informe policial, la mujer conducía un camión Volvo de la empresa chilena Grutrans, cargado con bananas, y se desplazaba en dirección oeste-este (desde Chile hacia Mendoza) a las 08:48. Por motivos que se desconocen, perdió el dominio del vehículo y terminó recostado sobre la banquina, quedando atrapada dentro de la cabina.

Un camión volcó en alta montaña
La conductora viajaba de Chile a Mendoza con una carga de bananas.

Conductores que transitaban por el lugar alertaron al 911. Hasta allí desplazó personal policial y una dotación de Bomberos de Uspallata, quienes procedieron a la extracción de la conductora.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a la víctima en el lugar y le diagnosticó "trauma leve a moderado por accidente vial", disponiendo su traslado al Hospital de Uspallata.

Un camión volcó en alta montaña
La conductora sufri&oacute; heridas de "leve a moderado".

En el lugar se le practicó el test de alcoholemia el cual dio resultado negativo 0,0 g/l.

