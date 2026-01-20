Desbarrancó un camión en Los Caracoles de Chile: de cuánto es la demora en Los Libertadores

El accidente se produjo en el cobertizo 6 de ruta 60 chilena. El chofer sufrió fracturas. El tránsito ya fue liberado.

Un camión desbarrancó este martes alrededor de las 6.30 en la zona de Cobertizo 6, sobre la Ruta 60 en Chile. Como consecuencia del siniestro, el chofer resultó con fracturas y fue asistido por personal de emergencia.

Pese al accidente, las autoridades informaron que el tránsito se encuentra liberado en el sector.

En medio de la temporada de verano, el corredor internacional está en días de alto tránsito. En los inicios de fines de semana se han llegado a registrar alrededor de 5 horas para cruzar a Chile.