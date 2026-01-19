Paso a Chile con 4 kilómetros de fila y 3 horas de demora

El Paso Cristo Redentor muestra un intenso tránsito, sobre todo, en el tramo Uspallata–Las Cuevas.

Gendarmería Nacional informó que este lunes 19 de enero por la mañana se registran demoras de hasta 180 minutos para cruzar desde el Túnel Internacional hacia el Complejo Los Libertadores, con una fila aproximada de 4 kilómetros de vehículos.

Ante el intenso flujo vehicular, se dispuso un aparcamiento preventivo en el parador Los Penitentes por el lapso de una hora, con el objetivo de descomprimir el tránsito en el complejo aduanero chileno y evitar su colapso.

Desde la fuerza de seguridad advirtieron que hay mucho tránsito en el tramo Uspallata–Las Cuevas, por lo que solicitaron a los conductores manejar con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal y prever mayores tiempos de viaje.

1 El operativo se desarrolla en el marco del dispositivo “Verano Seguro”, a cargo de Gendarmería Nacional, Escuadrón 27 Uspallata, dependiente de la Agrupación XI Cuyo.