19 de enero de 2026 - 11:35

Paso a Chile con 4 kilómetros de fila y 3 horas de demora

El Paso Cristo Redentor muestra un intenso tránsito, sobre todo, en el tramo Uspallata–Las Cuevas.

Se registran demoras de hasta 180 minutos para cruzar desde el Túnel Internacional hacia el Complejo Los Libertadores, con una fila aproximada de 4 kilómetros de vehículos.

Se registran demoras de hasta 180 minutos para cruzar desde el Túnel Internacional hacia el Complejo Los Libertadores, con una fila aproximada de 4 kilómetros de vehículos.

Foto:

1
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Gendarmería Nacional informó que este lunes 19 de enero por la mañana se registran demoras de hasta 180 minutos para cruzar desde el Túnel Internacional hacia el Complejo Los Libertadores, con una fila aproximada de 4 kilómetros de vehículos.

Leé además

fiesta del chamame 2026: quienes cantan hoy, 19 de enero, y donde verlo en vivo

Fiesta del Chamamé 2026: quiénes cantan hoy, 19 de enero, y dónde verlo en vivo

Por Andrés Aguilera
maipu prioriza el desarrollo laboral: cerca de 1.500 vecinos se sumaron a las propuestas del municipio

Maipú prioriza el desarrollo laboral: cerca de 1.500 vecinos se sumaron a las propuestas del Municipio

Por Redacción

Ante el intenso flujo vehicular, se dispuso un aparcamiento preventivo en el parador Los Penitentes por el lapso de una hora, con el objetivo de descomprimir el tránsito en el complejo aduanero chileno y evitar su colapso.

Desde la fuerza de seguridad advirtieron que hay mucho tránsito en el tramo Uspallata–Las Cuevas, por lo que solicitaron a los conductores manejar con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal y prever mayores tiempos de viaje.

1

El operativo se desarrolla en el marco del dispositivo “Verano Seguro”, a cargo de Gendarmería Nacional, Escuadrón 27 Uspallata, dependiente de la Agrupación XI Cuyo.

Se recomienda a quienes tengan previsto cruzar a Chile mantenerse informados sobre el estado del paso y las condiciones del tránsito antes de iniciar el viaje.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Incendios en Chile: confirman 19 muertos, más de 20 mil hectáreas quemadas y 325 viviendas destruidas.

Incendios en Chile: confirman 19 muertos, más de 20 mil hectáreas quemadas y 325 viviendas destruidas

Por Redacción Sociedad
Declaran la emergencia geológica y urbanística en Comodoro Rivadavia tras el desplazamiento del cerro Hermitte.

Declaran la emergencia geológica en Comodoro Rivadavia tras el desplazamiento del cerro Hermitte

Por Redacción Sociedad
El Parque Recreativo Dueño del Sol brilló con un escenario de gran despliegue técnico y visual, sello de esta edición del XXII Encuentro de las Naciones.

El festival Encuentro de las Naciones de Junín rompió récord de público con una conocida banda y hoy es el cierre de lujo

Por Celeste Laciar
Con una historia marcada por demoras y tras 12 años de obras, el Hospital de Luján de Cuyo comenzará finalmente a funcionar en febrero. Foto: Gobierno de Mendoza

Tras 12 años en obra, en febrero inaugura el hospital de Luján: quiénes podrán atenderse y qué servicios prestará

Por Redacción Sociedad