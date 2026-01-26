Llega el alivio antes de que regrese la inestabilidad: el pronóstico para este lunes en Mendoza

Después de una semana con lluvias y caída de granizo en distintos puntos de Mendoza, el inicio de la nueva semana traerá un breve respiro en las condiciones meteorológicas, antes del retorno de la inestabilidad.
Luego de varios días con tormentas intensas en toda la provincia, este lunes se presentará más estable, pero el martes volverán las lluvias y el calor.
Según Contingencias Climáticas, este lunes se espera una jornada parcialmente nublada, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sudeste. Además, se prevén tormentas durante la madrugada, aunque luego el tiempo tenderá a mejorar. La mínima será de 23°C y la máxima alcanzará los 33°C.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas por tormentas o lluvias para este lunes en el territorio provincial.
Sin embargo, la calma será transitoria. Para el martes, anticipan el regreso de la inestabilidad, con una jornada calurosa, nubosidad variable y tormentas aisladas, acompañadas por vientos leves del este. En ese día, la mínima rondará los 20°C y la máxima llegará a los 32°C.