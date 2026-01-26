Reabrieron el paso Cristo Redentor tras aludes en Alta Montaña

El Paso Internacional Cristo Redentor fue cerrado al tránsito para todo tipo de vehículos, a partir de las 22 horas de este domingo. La medida se llevó a cabo ante las condiciones climáticas adversas registradas en la alta montaña.
Esta mañana, tras una reunión entre autoridades de ambos países se tomó la decisión de reabrir el transitado paso internacional a las 10.30. Tras intensas tareas de limpieza en la calzada, sobre todo en la zona de cobertizos, en la ruta 60 de Chile. "Se inicia traslado de cápsulas de vehículos particulares en tandas de 100 rodados a fines evitar colapso vehicular en Las Cuevas", aclararon desde Gendarmería.
Según informaron desde el Centro de Fronteras de Argentina, las lluvias en cordillera provocaron desprendimientos de material sobre la calzada y en distintos sectores de cobertizos del lado chileno, lo que impedía la transitabilidad segura.
Muchos turistas decidieron comenzar su viaje y aguardar la reapertura del paso a Chile en Alta Montaña, algo que se confirmó a las 10.30. Lo mismo ocurrió con el transporte de carga y son cientos de vehículos, particulares y camiones, los que provocaron la saturación de las playas de Uspallata. De a poco comenzaron a habilitar el tránsito hacia Chile.
Según la información oficial, las playas de YPF Uspallata alcanzaron el 100% de su capacidad para el aparcamiento de camiones, por lo que se inició el estacionamiento de transporte pesado en la estación EG3, ubicada en el kilómetro 1145 de la ruta nacional 7.
Ante este escenario, se coordinó con la Jefatura de Seguridad Vial del Gran Mendoza el corte de circulación para vehículos de carga pesada en las rutas nacionales 7 y 40, en el tramo correspondiente al departamento de Luján de Cuyo, a partir de las 10 horas, con el objetivo de evitar mayores complicaciones y garantizar la seguridad vial.
En paralelo, continúa el aparcamiento de vehículos livianos en YPF Uspallata, donde ya se contabilizan 450 autos y 24 ómnibus, mientras siguen ingresando más unidades a la zona.
Con el correr de las horas, estiman las autoridades, el tránsito se normalizará pero pidieron paciencia y prudencia a los conductores.
En ese marco, las autoridades recomendaron a los usuarios consultar el estado del Paso Internacional antes de emprender viaje, a fin de evitar inconvenientes.
El Paso Pehuenche, que une el sur de Mendoza con la región del Maule en Chile, se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos. Las autoridades recordaron que el cruce funciona con horarios específicos:
Además, el comunicado aclara que la Ruta Nacional 145 está transitable con precaución entre la localidad de Las Loicas y el Límite Internacional, por calzada en reparación.