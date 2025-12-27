Demoras y desvíos de vuelos en Aeroparque por un desprendimiento de asfalto en la pista

En una jornada marcada por una agobiante ola de calor que superó los 35 grados de temperatura y alcanzó una sensación térmica de 37.7°C, el Aeroparque Jorge Newbery debió suspender sus operaciones de manera imprevista durante casi tres horas.

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del sábado 27 de diciembre

Un fuerte temporal paralizó Aeroparque y dejó vuelos cancelados en la previa de Navidad

La interrupción, que comenzó alrededor de las 14:50 , fue necesaria para realizar "trabajos de mantenimiento menores" tras detectarse un desprendimiento de asfalto en el sector final de la pista, fuera de la cabecera norte.

Por protocolos de seguridad, la actividad se detuvo por completo, afectando a más de una decena de vuelos nacionales e internacionales. Según la información oficial de las 16:00, se registraban 8 vuelos desviados y 10 arribos con demora , mientras que en el área de partidas otros 10 servicios presentaban retrasos y cambios en las puertas de embarque.

La contingencia alcanzó a servicios operados por Aerolíneas Argentinas, JetSMART Airlines, Flybondi, LATAM Perú y LATAM Brasil . Entre los vuelos desviados —algunos de los cuales debieron aterrizar en el Aeropuerto de Ezeiza— se encontraban naves procedentes de Salta, Ushuaia, Trelew y Santa Fe .

Por su parte, arribos desde Córdoba, Resistencia, El Calafate y Comodoro Rivadavia sufrieron demoras significativas de varias horas.

En el segmento internacional, los pasajeros provenientes de San Pablo, Lima y Florianópolis también enfrentaron complicaciones en su horario de llegada.

La situación generó un clima de incertidumbre y sorpresa en las redes sociales, donde los usuarios reportaron esperas prolongadas tanto en la terminal como a bordo de aviones que no podían despegar de sus puntos de origen.

Normalización del servicio

Pasadas las 17:00, una vez finalizadas las reparaciones técnicas sobre la pista, la terminal aérea comenzó a reanudar sus operaciones de manera progresiva.

Sin embargo, las autoridades recomendaron a los viajeros consultar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto, dado que la normalización total de la actividad podría llevar tiempo en un contexto de alta demanda.

Este incidente ocurre en un momento de tránsito récord para Aeroparque, que en lo que va de 2025 superó los 16,3 millones de pasajeros, lo que representa un incremento del 20% respecto al año anterior.