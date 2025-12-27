Sábado con leve descenso de la temperatura pero sigue el calor en Mendoza

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada parcialmente nublada con una máxima de 33°C.

Tras un viernes sofocante, con temperaturas que superaron los 36°C, Mendoza se convirtió en uno de los focos de calor extremo. Para este sábado 27 de diciembre, si bien el calor continuará, se espera un leve alivio.

Según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas, está pronosticada una jornada parcialmente nublada y ventosa, con un descenso moderado de la temperatura. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 33°C y la mínima será de 23°C.

Pronóstico extendido en Mendoza De cara al domingo está prevista una jornada más calurosa, con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche. La máxima será de 36°C y la mínima será de 19°C.