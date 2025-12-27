27 de diciembre de 2025 - 15:08

Demoras y largas filas para cruzar a Chile: más de dos horas

Las autoridades confirmaron que el paso se encuentra habilitado a pesar de las largas demoras para ingresar a Chile.

Demoras en el Paso Cristo Redentor.

Foto:

Gendarmería Nacional
Por Redacción Sociedad

El Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado este 27 de diciembre en ambos sentidos de circulación para todo tipo de vehículos, aunque presenta importantes demoras para quienes intentan ingresar a Chile. Las autoridades de la Coordinación del Sistema Integrado informaron que el tránsito se mantiene operativo mientras crece la congestión de vehículos en el sector de alta montaña.

Imagen ilustrativa.

Largas filas y capsulas para entrar a Chile

Durante la mañana se registraron alrededor de cuatro kilómetros de fila para acceder al complejo Los Libertadores, correspondiente a la Aduana chilena. Esta situación genera una demora estimada de tres horas durante la mañana y alrededor de las 14 la demora bajó a dos horas para completar los trámites fronterizos.

Además, habilitaron pulmón de apartamento de vehículos livianos en Penitentes para luego hacer liberación controlada de vehículos, debido al gran flujo de tránsito hacia el país vecino y para descomprimir las demoras en Los Libertadores.

En contraste, el complejo Roque Carranza, utilizado para el regreso a la Argentina, no presenta demoras significativas.

Cómo estará el tiempo

Las condiciones climáticas son favorables para la transitabilidad. Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, temperaturas que oscilarán entre los 6 y los 15 grados en la zona de Las Cuevas y buen estado general de la calzada. Para el domingo se prevé la posibilidad de tormentas, por lo que se recomienda seguir los reportes oficiales.

Colapso en ruta 7 por largas filas de vehículos para cruzar a Chile por el paso Cristo Redentor (Prensa Gendarmería)
Paso Cristo Redentor: hay largas filas y tres horas de demora para cruzar a Chile.

En paralelo, el Paso Pehuenche, ubicado en Malargüe, también se encuentra habilitado. Funciona de 9 a 18 horas para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Según informó Vialidad Nacional, la Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución entre Las Loicas y el límite internacional debido a trabajos de reparación en la calzada.

