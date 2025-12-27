Demoras y largas filas para cruzar a Chile: más de dos horas

Las autoridades confirmaron que el paso se encuentra habilitado a pesar de las largas demoras para ingresar a Chile.

El Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado este 27 de diciembre en ambos sentidos de circulación para todo tipo de vehículos, aunque presenta importantes demoras para quienes intentan ingresar a Chile. Las autoridades de la Coordinación del Sistema Integrado informaron que el tránsito se mantiene operativo mientras crece la congestión de vehículos en el sector de alta montaña.

Reapertura del paso Cristo Redentor con largas filas, justo en la previa del fin de semana largo por Carnaval Imagen ilustrativa. Largas filas y capsulas para entrar a Chile Durante la mañana se registraron alrededor de cuatro kilómetros de fila para acceder al complejo Los Libertadores, correspondiente a la Aduana chilena. Esta situación genera una demora estimada de tres horas durante la mañana y alrededor de las 14 la demora bajó a dos horas para completar los trámites fronterizos.

Además, habilitaron pulmón de apartamento de vehículos livianos en Penitentes para luego hacer liberación controlada de vehículos, debido al gran flujo de tránsito hacia el país vecino y para descomprimir las demoras en Los Libertadores.

En contraste, el complejo Roque Carranza, utilizado para el regreso a la Argentina, no presenta demoras significativas.

Embed Cómo estará el tiempo Las condiciones climáticas son favorables para la transitabilidad. Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, temperaturas que oscilarán entre los 6 y los 15 grados en la zona de Las Cuevas y buen estado general de la calzada. Para el domingo se prevé la posibilidad de tormentas, por lo que se recomienda seguir los reportes oficiales.