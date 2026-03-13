La nueva medida de Kast sobre el estallido social que hizo enojar a la izquierda en Chile

El presidente de Chile , José Antonio Kast , abrió un nuevo frente político al deslizar la posibilidad de indultar a carabineros y militares condenados por delitos cometidos durante el estallido social de 2019 .

El mandatario confirmó que su flamante gobierno está revisando distintos casos de agentes del Estado que fueron condenados en ese contexto, una señal que generó una inmediata reacción de la oposición.

Consultado en una entrevista con T13 por los pedidos de parlamentarios de su sector para avanzar con esos beneficios, Kast aseguró el jueves que cada situación será analizada de manera individual.

“Estamos en eso. Yo diría que Chile vivió un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras personas presas porque cumplieron con su deber, mandatado por el Estado”, definió el jefe de Estado.

El dirigente de la derecha agregó que en ocasiones existen interpretaciones judiciales distintas, pero subrayó que la herramienta legal está vigente. “La facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”, advirtió.

Kast explicó que el Ejecutivo está evaluando los antecedentes de cada caso y que la idea es avanzar en esa línea con el objetivo de “recuperar la paz con diálogo”.

“Yo entiendo que alguien que haya sido, que se sienta víctima de una situación como esa le cueste mucho superar. Pero miremos lo que ha sucedido en otros países, miremos nuestra historia y aquí hay que partir perdonando”, agregó.

Muchas víctimas de represión en el estallido social de 2019 en Chile sufrieron daño en sus ojos. Chile: Kast analiza indultar a carabineros y militares condenados por estallido social de 2019 Archivo

La discusión remite inevitablemente a lo ocurrido durante el gobierno de Gabriel Boric, cuando el mandatario firmó indultos a una decena de personas condenadas por delitos vinculados a las protestas del estallido social. En aquel momento, sin embargo, los beneficiados eran manifestantes y no integrantes de las fuerzas de seguridad.

La diferencia marca el giro político que ahora impulsa Kast, al poner el foco en uniformados que actuaron bajo mandato estatal.

Kast desata cuestionamientos de la izquierda por indulto

Las declaraciones del presidente trasandino generaron fuertes críticas desde la izquierda chilena. La diputada Lorena Fries (Frente Amplio) cuestionó la posibilidad de aplicar indultos en este tipo de casos y recordó que la facultad presidencial tiene límites.

“Todos los presidentes han utilizado el indulto. Sin embargo, tiene un límite. No se puede indultar a violadores de derechos humanos”, escribió la legisladora en la red social X.

La parlamentaria hizo referencia al Estatuto de Roma, que establece restricciones para otorgar beneficios a condenados por crímenes que afectan a la comunidad internacional.

Todos los presidentes han utilizado la facultad del indulto. Sin embargo tiene un límite. No se puede indultar a violadores de derechos humanos. — Lorena Fries (@lorenafriesm) March 13, 2026

En la misma línea se expresó la diputada Emilia Schneider (también del Frente Amplio), quien también utilizó X para cuestionar la propuesta del mandatario.

“¿A qué se refiere con defender la patria? Si lo que pretende Kast es liberar a violadores de DDHH me parece aberrante, pero muestra su verdadera cara”, escribió.

Otra de las críticas llegó desde la diputada Andrea Parra (Partido por la Democracia), que calificó el anuncio como una provocación política a pocos días del inicio del nuevo gobierno. “Me parece una provocación que a pocos días de asumir, José Antonio Kast esté anunciando indultos a uniformados condenados en el estallido social”, sostuvo.