25 de diciembre de 2025 - 18:31

Comenzó el éxodo de fin de año por el paso Cristo Redentor: de cuánto es la demora para cruzar a Chile

Durante este jueves de Navidad no hay filas para ingresar a Argentina, aunque sí para quienes se dirigen al país vecino.

Demoras en el Paso Cristo Redentor

Demoras en el Paso Cristo Redentor

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Con la llegada de fin de año y el inicio de las vacaciones, muchos turistas mendocinos optan por cruzar a Chile para descansar algunos días y aprovechar el viaje para realizar compras convenientes.

Leé además

Vuelco de camión brasileño en la ruta 7, sector Uspallata

Volcó un camión en la ruta 7: chofer atrapado en la cabina y un bypass en el tránsito

Por Redacción Policiales
Las autoridades pusieron en marcha un operativo preventivo destinado a ordenar el flujo vehicular en el Paso Cristo Redentor

Comienza la temporada crítica en el Paso Cristo Redentor y activan medidas para ordenar el tránsito

Por Flavio Alegre

En este sentido, durante las épocas de verano el Paso Cristo Redentor, que conecta Mendoza con Chile, comienza a registrar demoras ante el gran flujo de vehículos en el corredor internacional, sobre todo para ingresar al país vecino.

Durante la tarde de este jueves 25 de diciembre, el complejo Los Libertadores registró demoras de aproximadamente una hora y media desde el túnel internacional para realizar los trámites aduaneros a eso de las 15.30. Sin embargo, para las 18 la espera había bajado a los 45 minutos.

Paso Cristo Redentor

En contraste, en el complejo de Horcones del lado argentino no se registran demoras para realizar los trámites aduaneros.

A su vez, se insta a los viajeros a mantener la paciencia, manejar con precaución y respetar las indicaciones del personal de Gendarmería y Carabineros de Chile, quienes trabajan para agilizar el tránsito en la medida de lo posible.

Desde la Coordinación del paso internacional Cristo Redentor se recordó que está habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos en ambos sentidos, tal cual corresponde al horario de verano.

Asímismo sugirieron a los viajeros verificar el estado del espacio internacional antes del viaje a través de su sitio oficial: https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera/cristo-redentor

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Reabre el Paso Cristo Redentor.

Tras la nevada, confirman la reapertura del paso Cristo Redentor

Por Redacción Sociedad
Havanna lanza dos variedades nuevas de alfajores para el 2026. 

¿Nuevo furor? Estos son los sabores de alfajores Havanna que se vienen para el verano

Por Redacción Sociedad
Once heridos por pirotecnia, el saldo navideño en Mendoza

El saldo navideño en Mendoza: once personas heridas por quemaduras con pirotecnia

Por Redacción Sociedad
San Carlo Acutis: un niño que se curó de la misma enfermedad de la que murió el santo visitó la capilla

San Carlo Acutis: conmovedora visita de un niño que se curó de la misma enfermedad por la que murió el santo

Por Ignacio de la Rosa