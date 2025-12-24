Volcó un camión en la ruta 7: chofer atrapado en la cabina y un bypass en el tránsito

El camionero tuvo que rescatado por los bomberos. Fue trasladado al hospital de Uspallata.

Un camión con patente brasileña, que iba hacia Chile, volcó en solitario este miércoles sobre la ruta nacional 7 en la zona de Uspallata. Afortunadamente, el chofer salvó su vida y se encuentra hospitalizado.

El episodio ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, en el kilómetro 1.143, a la altura de la Chimenea del barrio La Fundición.

Según informó Gendarmería Nacional, el vuelco dejó al camionero atrapado en la cabina, por lo que se desplegó un importante operativo de emergencia.

En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría 23 de Uspallata, Bomberos de la Policía de Mendoza, Guardia Urbana Municipal (GUM) de Las Heras, Gendarmería Nacional y una ambulancia del hospital Luis Chrabalowski, que asistió al conductor tras ser rescatado.

Como se ve en las imágenes, el camión quedó volcado sobre la banquina, con parte de la carga y el rodado afectando la circulación. Por ese motivo, se implementó un bypass para el tránsito vehicular, con paso asistido y algunas demoras en la ruta 7, especialmente para el transporte pesado.