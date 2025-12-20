Accidente en alta montaña: un motociclista chocó a un camión y fue trasladado en helicóptero

El hecho ocurrió este sábado a la altura del Túnel 9. El conductor de la moto resultó con politraumatismos y fue trasladado en helicóptero hasta el Hospital Central.

Un siniestro vial entre una moto y un camión de origen paraguayo se registró este sábado en la zona de alta montaña en la Ruta Nacional 7, específicamente en el kilómetro 1.132, que generó complicaciones en el tránsito en el corredor internacional.

El accidente tuvo lugar en el carril con sentido de circulación desde Uspallata hacia la ciudad de Mendoza. Según informaron, el hecho se produjo en las inmediaciones del Túnel 9 cuando una motocicleta rozó a un camión de tipo semi de origen paraguayo.

Como consecuencia del contacto entre ambos vehículos, el conductor de la moto sufrió diversos traumatismos, lo que requirió asistencia médica inmediata en el lugar. Luego de eso, fue trasladado en helicóptero desde Uspallata hacia el Hospital Central.

En el Hospital Central, la víctima de 49 años fue diagnosticada con politraumatismos, con fractura expuesta de miembro inferior y probable lesión vascular.

Bypass en alta montaña - Accidente Alta montaña: activan bypass tras un accidente entre una moto y un camión En el sitio del suceso trabajaron de forma coordinada efectivos de la Policía de Mendoza, personal de la Gendarmería Nacional y una unidad de ambulancia para asistir al herido y organizar el flujo vehicular. En el lugar activaron bypass para el tránsito durante varias horas y después de las 20 quedó liberado el tránsito.