Desde una camioneta, asesinaron a tiros en Las Heras a un peligroso doble homicida

Un hombre de 41 años falleció en las últimas horas luego de haber resultado gravemente herido por disparos de arma de fuego en Las Heras.

El hecho ocurrió alrededor de las 22.50 del martes, en inmediaciones de calle Lucio Mansilla al 2300. La víctima fue identificada como Ramón Federico Quiroga, quien presentaba antecedentes por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, homicidio agravado y encubrimiento.

Según informaron fuentes policiales, Quiroga ingresó al Hospital Carrillo con heridas de bala, trasladado por un familiar. De acuerdo al testimonio brindado, al momento de arribar a una vivienda del lugar, una camioneta azul se detuvo frente a ellos y un individuo, con quien mantenían conflictos de vieja data, efectuó varios disparos.

En el nosocomio, los médicos diagnosticaron dos heridas de arma de fuego en el tórax, sin orificio de salida, quedando internado en estado crítico. En el lugar del ataque, personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes y secuestró una vaina servida.

Las actuaciones quedaron a cargo del Ayudante Fiscal Dr. Pareja. En horas de la mañana, desde el hospital se informó el fallecimiento de Quiroga, por lo que la causa fue recaratulada como homicidio.