Investigan un femicidio seguido de suicidio: una pareja fue hallada muerta en su casa

Una mujer y un hombre fueron hallados sin vida este martes por la noche en el interior de su domicilio, ubicado en el barrio Belgrano, de Palmira . Se presume que se trató de un femicidio seguido de suicidio , ya que la vivienda presentaba todas sus medidas de seguridad intactas y no se encontraron indicios que hicieran sospechar la participación de una tercera persona.

Las víctimas fueron identificadas como Nadia Sosa, de 35 años, y Franco Mancaya, de 32, quienes mantenían una relación de pareja desde hacía aproximadamente dos años. Según relataron vecinos de la zona, la mujer tenía dos hijos, quienes no se encontraban en la vivienda al momento del hecho.

De acuerdo con los últimos contactos que la pareja habría tenido con el exterior, el episodio se habría producido el domingo. Sin embargo, los cuerpos fueron descubiertos recién en horas de la noche de este martes 23.

El jefe de fiscales, Oscar Sívori , se hizo presente en la escena apenas pasada la medianoche, mientras que el jefe del Cuerpo Médico Forense de la Tercera Circunscripción Judicial, Marcelo Martínez , arribó alrededor de la 1.45 para realizar una primera inspección en el lugar y constatar las heridas de arma blanca que presentaban ambos cuerpos. En la vivienda ya se encontraba trabajando personal de la Policía Científica .

También participaron del procedimiento la ayudante fiscal Valentina De Gea; el fiscal Gustavo Jadur; el comisario Darío Chávez, jefe distrital; Marcelo Lombino, jefe departamental de San Martín ; y el comisario Barraco, titular de la Comisaría 28.

El barrio Belgrano, dividido en Belgrano I y Belgrano II, se denominó originalmente Cooperativa de Viviendas Palmira (Covipa), nombre que muchos vecinos aún utilizan.

Se trata de uno de los barrios “nuevos” de Palmira, desarrollado hacia el noreste de la ciudad, entre las vías del ferrocarril y la Variante. El Belgrano se encuentra delimitado por las vías, el cementerio, la Variante y el carril San Pedro. Es un barrio de clase media trabajadora, con escasos conflictos internos, que cuenta con plaza y una escuela primaria —la Gladys Ortega— que cumple un rol central en la vida comunitaria.

La Comisaría 28 tiene jurisdicción sobre todo este sector del departamento de San Martín. En el mismo edificio funciona además la oficina fiscal, dependiente de la Unidad Fiscal San Martín–La Colonia.