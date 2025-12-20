Nuevo detenido en el caso del triple crimen de Florencio Varela

Un nuevo capítulo se suma en la investigación de la causa del triple femicidio de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en la localidad bonaerense Florencio Varela .

Exigen la detención inmediata de Marcelo Porcel, por los reiterados casos de abuso a menores

Encontraron muerta a una mujer en su casa de Maipú e investigan si la mató su pareja

Bernabé Jesús Mallón , de 42 años, conocido como "El Tío" , es el detenido número doce en la causa y el primero desde que la investigación está a cargo de la Justicia Federal de Morón, con las intervenciones la fiscal Mariela Labozzetta y las secretarias Solorza y Siciliano, y el juez Jorge Rodríguez y del secretario Ignacio Calvi, de la Secretaría N° 8.

El hombre fue capturado este viernes por la noche en su casa de Berazategui, al sur del conurbano, por detectives de la DDI de La Matanza a cargo del comisario mayor Flavio Marino, fuerza que estuvo trabajando en la investigación desde sus inicios.

“Fue detenido en las inmediaciones de su casa. Se estaba trabajando con tareas para saber dónde se iba a ir. Había vendido su auto y estaba por mudarse ”, dijo un investigador a este medio.

Según el parte policial, la detención se produjo tras un allanamiento realizado por la DDI La Matanza, luego de que los investigadores establecieron que el acusado mantenía vínculos con otros imputados, Alex Ydone Castillo y Florencia Ibarra.

El detenido permanecerá incomunicado y será indagado el lunes. Tras su arresto, fue trasladado a la sede judicial y quedó a disposición del juzgado interviniente, que fijó audiencia para el próximo 22 de diciembre, mientras continúan los análisis de comunicaciones y movimientos financieros vinculados a los imputados y a posibles prófugos en la causa.

El sospechoso se habría contactado con una de las víctimas

Según fuentes oficiales a las que accedió el medio Clarín, el sospechoso habría sido el encargado de reclutar a las víctimas. Se cree que contactó a Lara horas antes del crimen con la falsa promesa de una fiesta en una vivienda de Florencio Varela, donde les pagarían 300 dólares a cada una.

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron asesinadas Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron asesinadas Gentileza

La Justicia posee pruebas de una reunión estratégica realizada el jueves 18 de septiembre, día previo a los asesinatos, en una parrilla de Avellaneda. De ese encuentro participó también el prófugo Alex Roger Ydone Castillo, socio de Mallón en un negocio de narcotráfico que utilizaba la venta de artículos de bazar como pantalla.

El hombre fue capturado este viernes por la noche en su casa de Berazategui, al sur del conurbano, por detectives de la DDI de La Matanza a cargo del comisario mayor Flavio Marino, fuerza que estuvo trabajando desde el inicio en la investigación.

“Fue detenido en las inmediaciones de su casa. Se estaba trabajando con tareas para saber dónde se iba a ir. Había vendido su auto y estaba por mudarse”, dijo un investigador a este medio.

Según el parte policial, la detención se produjo tras un allanamiento realizado por la DDI La Matanza, luego de que los investigadores establecieron que mantenía vínculos con otros imputados ya identificados en la causa, Alex Ydone Castillo y Florencia Ibarra.

El detenido quedará incomunicado y será indagado el lunes. El involucrado fue trasladado a la sede judicial y quedó a disposición del juzgado interviniente, que fijó audiencia para el próximo 22 de diciembre, mientras continúan los análisis de comunicaciones y movimientos financieros vinculados a los imputados y a posibles prófugos en la causa.

Los 12 imputados por la causa del crimen de Florencio Varela

Por el crimen de Lara, Morena y Brenda, con la detención de Bernabé Jesús Mallón (42), ya son 12 los imputados en la causa. A mallón se suman Víctor Sotacuro Lázaro (41), Matías Agustín Ozorio (28), Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Iván Jeremías Giménez (28), Milagros Florencia Ibáñez (20), Daniela Iara Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), Tony Janzen “Pequeño J” Valverde Victoriano (20), Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31) y Mónica Débora Mujica (37).

Aún continúa la búsqueda de Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani, alias “El Loco” Davidmm y Manuel Valverde Rodríguez. Todos los prófugos cuentan con circulares rojas de Interpol.