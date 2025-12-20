Se incendió un famoso restaurante en Guaymallén

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este sábado en la tradicional parrillada Don Mario.

El incendio ocurrió en la sucursal de Guaymallén del restaurante.

Durante la madrugada de este sábado, ocurrió unincendio en las instalaciones del famoso restaurante Don Mario, ubicado en el departamento de Guaymallén. El siniestro fue reportado a línea de emergencias cerca de las 04:40 horas, cuando testigos de la zona alertaron la presencia de abundantes llamas que salían del establecimiento.

Al llegar al lugar, el personal policial constató que el incendio era en el sector de cocina y se propagaba hacia los demás ambientes.

Ante este incidente intervino Oficina Fiscal de Jurisdicción y se desplegó un operativo conjunto entre el Personal de Bomberos del Cuartel Central, Bomberos Voluntarios de Guaymallén y Bomberos Voluntarios de Godoy, quienes trabajaron para controlar la situación y sofocar el fuego.

Tras completar las tareas de enfriamiento, el personal constató que había afectación total de parrilla y chimeneas del local.