20 de diciembre de 2025 - 10:32

Se incendió un famoso restaurante en Guaymallén

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este sábado en la tradicional parrillada Don Mario.

El incendio ocurrió en la sucursal de Guaymallén del restaurante.&nbsp;&nbsp;

El incendio ocurrió en la sucursal de Guaymallén del restaurante.  

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Durante la madrugada de este sábado, ocurrió unincendio en las instalaciones del famoso restaurante Don Mario, ubicado en el departamento de Guaymallén. El siniestro fue reportado a línea de emergencias cerca de las 04:40 horas, cuando testigos de la zona alertaron la presencia de abundantes llamas que salían del establecimiento.

Leé además

Se incendió por completo una vivienda abandonada en la Ciudad de Mendoza

Incendio destruyó una casa en Ciudad: vecinos aseguran que "dos hombres escaparon" por los techos segundos antes

Por Redacción Policiales
Así quedó el frente de la vivienda incendiada en el barrio Municipal. Los Andes. 

El drama familiar detrás del hombre que llegó borracho e incendió su casa: "Es irrecuperable"

Por Redacción Policiales

Al llegar al lugar, el personal policial constató que el incendio era en el sector de cocina y se propagaba hacia los demás ambientes.

Ante este incidente intervino Oficina Fiscal de Jurisdicción y se desplegó un operativo conjunto entre el Personal de Bomberos del Cuartel Central, Bomberos Voluntarios de Guaymallén y Bomberos Voluntarios de Godoy, quienes trabajaron para controlar la situación y sofocar el fuego.

Tras completar las tareas de enfriamiento, el personal constató que había afectación total de parrilla y chimeneas del local.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Llegó borracho, provocó un incendio en su casa y se acostó a dormir: lo rescataron de milagro

Llegó borracho, provocó un incendio en su casa y se acostó a dormir: lo rescataron de milagro

Por Redacción Policiales
Incendio en una vivienda de Las Heras

Una familia logró escapar de las llamas tras un incendio en su vivienda de Las Heras

Por Redacción Policiales
Piden la inmediata detención del empresario acusado de abusar sexualmente a los  compañeros de su hijo.

Exigen la detención inmediata de Marcelo Porcel, por los reiterados casos de abuso a menores

Por Alejo Zanabria
Juan Cruz Yacopini quedó internado en grave estado tras golpearse la cabeza en El Carrizal

El piloto Juan Cruz Yacopini está grave tras golpearse la cabeza en un accidente en El Carrizal

Por Enrique Pfaab