19 de diciembre de 2025 - 19:20

Imputaron a un reconocido empresario por presuntos abusos a los compañeros de colegio de su hijo

El hombre está acusado de organizar reuniones donde promovía el consumo de alcohol y las apuestas entre menores de edad.

Un empresario está denunciado por abusos a los compañeros de su hijo 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Justicia argentina investiga al empresario Marcelo Porcel, hijo del fundador de Argencard y exconcesionario de OH! Buenos Aires, tras una serie de denuncias por presuntos abusos cometidos contra compañeros de su hijo del Colegio Palermo Chico.

El expediente, que se encuentra bajo secreto de sumario, cuenta actualmente con al menos diez denuncias formales de adolescentes que relataron situaciones de acoso y maltrato.

Según consta en la investigación, Porcel organizaba reuniones en su domicilio familiar en Palermo, en sus oficinas e incluso en un departamento en la Torre Le Parc de Puerto Madero.

Alcohol y apuestas

En estos encuentros, el empresario —quien se hacía llamar "el capitán"— presuntamente incitaba a los menores a consumir alcohol y a realizar apuestas online, llegándoles a transferir dinero para este fin. Incluso se reportó que uno de los jóvenes afectados padece de ludopatía.

Los testimonios de las víctimas describen un patrón de comportamiento que incluía "desafíos de alcohol" a cambio de figuritas del Mundial, masajes en las piernas tras partidos de fútbol y la existencia de material multimedia comprometedor.

Entre las pruebas que analiza la Justicia se encuentran un video de adolescentes corriendo en calzoncillos en su despacho y una fotografía de un joven duchándose,. Estas reuniones eran convocadas vía WhatsApp bajo el nombre de “Shubidubi”, con la insistencia de que los encuentros y lo que allí sucedía quedaran en secreto entre los asistentes.

En el marco de la causa, liderada por el juez Carlos Bruniard y el fiscal Pablo Turano, se realizaron allanamientos en las propiedades del acusado, donde se secuestraron computadoras y teléfonos celulares para ser peritados,. Asimismo, los jóvenes ya han pasado por instancias de Cámara Gesell. A pesar de que la fiscalía solicitó su indagatoria, el trámite se demoró debido a la reciente incorporación de un nuevo denunciante al expediente.

Como medida preventiva, el juzgado dictó una restricción de acercamiento de 300 metros, lo que impide a Porcel concurrir al establecimiento educativo y al club GEBA, donde las víctimas practican deportes,. No obstante, recientemente la Justicia autorizó al imputado a viajar a Punta del Este para asistir al casamiento de una familiar, tras considerar que posee arraigo en el país y que no existe riesgo de fuga.

La denuncia original fue impulsada por los padres de los alumnos a mediados de 2024, luego de que comenzaran a sospechar de las reuniones organizadas por el empresario, las cuales habrían comenzado hace dos o tres años.

