El trágico hecho ocurrió en la Ruta Provincial 28, en Las Heras. La víctima fatal fue identificada como Mauricio Martín Devia.

Murió un joven motociclista de 21 años: chocó de atrás a un auto y terminó en un canal

Un trágico accidente de tránsito ocurrió este jueves alrededor de las 20.20 en Las Heras, donde un joven motociclista perdió la vida tras chocar con un auto.

El siniestro tuvo lugar en la Ruta Provincial N° 28 (altura del 5900) y calle Lavalle (altura 1590). Por causas que se investigan, un Renault Clío negro, conducido por una mujer de 34 años, circulaba de este a oeste y detuvo su marcha con la intención de realizar un giro. En ese momento, una motocicleta Yamaha de 150 cc que venía detrás no logró frenar e impactó contra la parte trasera del vehículo.

Como consecuencia del fuerte choque, el conductor de la moto, identificado como Mauricio Martín Devia, de 21 años, salió despedido y cayó a un canal de riego ubicado en el margen norte de la calzada, siendo hallado a pocos metros del lugar del impacto.

Personal policial de la Comisaría 56 y efectivos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero lamentablemente se constató el fallecimiento del joven en el lugar.