18 de diciembre de 2025 - 08:57

Murió un motociclista tras chocar contra una Amarok en Godoy Cruz

El siniestro se produjo alrededor de las 16:40, en la intersección de Italia e Ituzaingó. La víctima fue identificada como Leonardo Damián Sánchez, de 46 años.

Leonardo Damián Sánchez murió en el hospital Central, donde ingresó con TEC grave.&nbsp;

Leonardo Damián Sánchez murió en el hospital Central, donde ingresó con TEC grave. 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un motociclista falleció este miércoles como consecuencia de las graves lesiones sufridas en un accidente de tránsito ocurrido en Godoy Cruz. La víctima fue identificada como Leonardo Damián Sánchez, de 46 años, confirmaron fuentes oficiales.

Leé además

El vuelco de la camioneta tipo trafic en San Carlos: una mujer de 80 años perdió la vida

Vuelco en San Carlos: murió una mujer de 80 años y un nene de 5 años sigue internado

Por Redacción Policiales
Un auto terminó volcado en una acequia en Godoy Cruz.

Insólito accidente generó alarma en Godoy Cruz: un auto terminó volcado en una acequia

Por Redacción Policiales

El siniestro se produjo alrededor de las 16:40, en la intersección de Italia e Ituzaingó, y estuvo protagonizado por una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por C.F., un hombre de 25 años, y una moto Raider, al mando de Sánchez.

De acuerdo a la información oficial, ambos vehículos circulaban por arterias perpendiculares y, por causas que aún se investigan, colisionaron en la intersección. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor resultó gravemente herido.

Personal policial y de emergencias médicas asistió al motociclista en el lugar y lo trasladó de urgencia al Hospital Central, donde ingresó con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave. Horas más tarde, desde el centro asistencial confirmaron su fallecimiento.

En tanto, el conductor de la camioneta no sufrió lesiones. Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades correspondientes, que trabajan para esclarecer la mecánica del hecho.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Trágico accidente vial en Bowen: un peatón murió tras ser atropellado en la Ruta 188

Trágico accidente en Alvear: un peatón murió tras ser atropellado por una camioneta en la Ruta 188

Por Redacción Policiales
Seguidilla de choques en el Acceso Sur

Por un nuevo año con menos incidentes de tránsito

Por Editorial
Llegó borracho, provocó un incendio en su casa y se acostó a dormir: lo rescataron de milagro

Llegó borracho, provocó un incendio en su casa y se acostó a dormir: lo rescataron de milagro

Por Redacción Policiales
asaltantes redujeron a tres empleadas de una farmacia de godoy cruz y escaparon con un modesto botin

Asaltantes redujeron a tres empleadas de una farmacia de Godoy Cruz y escaparon con un modesto botín

Por Redacción Policiales