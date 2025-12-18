Murió un motociclista tras chocar contra una Amarok en Godoy Cruz

El siniestro se produjo alrededor de las 16:40, en la intersección de Italia e Ituzaingó. La víctima fue identificada como Leonardo Damián Sánchez, de 46 años.

Un motociclista falleció este miércoles como consecuencia de las graves lesiones sufridas en un accidente de tránsito ocurrido en Godoy Cruz. La víctima fue identificada como Leonardo Damián Sánchez, de 46 años, confirmaron fuentes oficiales.

El siniestro se produjo alrededor de las 16:40, en la intersección de Italia e Ituzaingó, y estuvo protagonizado por una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por C.F., un hombre de 25 años, y una moto Raider, al mando de Sánchez.

De acuerdo a la información oficial, ambos vehículos circulaban por arterias perpendiculares y, por causas que aún se investigan, colisionaron en la intersección. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor resultó gravemente herido.

Personal policial y de emergencias médicas asistió al motociclista en el lugar y lo trasladó de urgencia al Hospital Central, donde ingresó con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave. Horas más tarde, desde el centro asistencial confirmaron su fallecimiento.