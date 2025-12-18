18 de diciembre de 2025 - 13:15

Murió un motociclista tras un choque frontal con un camión en General Alvear

El hecho ocurrió alrededor de las 11.30 en la intersección de la Ruta Nacional Nº 188 y Calle 16.

Un motociclista perdió la vida esta mañana luego de protagonizar un accidente vial fatal en el distrito de Bowen, en General Alvear.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 en la intersección de la Ruta Nacional Nº 188 y Calle 16. El siniestro involucró a un camión Renault 400, conducido por A.G., y una moto, cuyo conductor —un hombre de aproximadamente 30 años— aún no fue identificado.

Según la información oficial, el camión circulaba por la Ruta 188 en sentido Oeste–Este, mientras que la motocicleta lo hacía en sentido contrario. Por causas que se investigan, el motociclista habría zigzagueado y cruzado de carril, produciéndose un impacto frontal entre ambos vehículos.

Como consecuencia del violento choque, el conductor del rodado menor sufrió gravísimas lesiones y quedó tendido sobre la calzada. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar y constató el fallecimiento de la víctima.

En el caso tomó intervención el Ayudante Fiscal en turno, quien dispuso las medidas de rigor para el avance de la investigación y la identificación del fallecido.

