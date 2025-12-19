19 de diciembre de 2025 - 09:07

Tragedia en Lavalle: se le cortó la dirección del camión, volcó en la Ruta 40 y murió

El conductor del camión, Fabián Amado Brizuela, de 48 años, falleció en el lugar. El acompañante del vehículo, un hombre de 29 años identificado con las iniciales P.D., sufrió politraumatismo.

Un trágico accidente de tránsito se registró esta madrugada en Lavalle, donde un hombre murió tras el vuelco de un camión.

El hecho ocurrió alrededor de las 00.15 sobre la Ruta Nacional N° 40, cuando un camión marca Chevrolet, cargado con ladrillos, circulaba en sentido sur–norte. Por motivos que son materia de investigación, al vehículo se le habría cortado la dirección, lo que provocó que el conductor perdiera el dominio del rodado y terminara volcando sobre el costado este de la ruta.

Como consecuencia del siniestro, el conductor del camión, Fabián Amado Brizuela, de 48 años, falleció en el lugar. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se hizo presente y constató el deceso.

En tanto, el acompañante del vehículo, un hombre de 29 años identificado con las iniciales P.D., sufrió politraumatismo y fue asistido en el lugar para luego ser trasladado a un hospital de la zona, donde quedó internado para una mejor evaluación.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Delegación Vial Gran Mendoza, mientras se avanza con las pericias correspondientes para esclarecer las causas del accidente.

