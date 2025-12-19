19 de diciembre de 2025 - 10:36

Qué se sabe de la muerte del soldado en Mendoza y la preocupante coincidencia con otros dos casos

Un soldado identificado como Facundo Gabriel Lima fue hallado sin vida por su familia en su domicilio. Qué sostiene la principal hipótesis.

Imagen generada por Inteligencia Artificial
Los Andes | Ignacio de la Rosa
Por Ignacio de la Rosa

Un soldado voluntario identificado como Facundo Gabriel Lima fue hallado sin vida en su casa este jueves por la tarde. Así lo confirmaron desde el Ejército Argentino, y aclararon que Lima prestaba servicio en la Guarnición Ejército Mendoza. Fue su familia quien encontró el cuerpo sin vida en su casa, en el departamento de Las Heras (Mendoza).

De acuerdo a la información oficial, el cuerpo sin vida fue encontrado alrededor de las 17:30 horas de este jueves, 18 de diciembre. Tras el hallazgo, dieron aviso al 911 y tomó intervención la Policía Científica provincial y el Ministerio Público Fiscal.

Qué se sabe de la muerte del soldado voluntario en Mendoza

Si bien el caso se está investigando en un hermetismo estricto, fuentes judiciales adelantaron que la primera información recabada apunta a un suicidio.

Esto surge de los primeros informes y testimonios recolectados en la investigación. Desde el Ejército Argentino señalaron este jueves que “las autoridades del elemento donde el soldado cumplía funciones están a disposición para colaborar con todo lo que requieran las autoridades judiciales intervinientes”.

Además, la fuerza expresó su profundo pesar por lo ocurrido y acompañó en el dolor a los familiares, amigos y camaradas del soldado Facundo Lima.

Un caso similar al de los soldados de Olivos y de Corrientes

El martes 16 de diciembre, un soldado de 21 años que cumplía tareas de vigilancia en la Quinta de Olivos (identificado como Rodrigo Gómez -oriundo de Misiones-) fue encontrado muerto en la residencia presidencial.

Una carta hallada posteriormente confirmó la principal hipótesis: el joven se había quitado la vida.

Además, el miércoles 17 de diciembre, en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros (Corrientes), también fue hallado el cuerpo sin vida del subboficial principal Juan Pereira. El soldado tenía 50 años y más de 28 de servicio, y también la principal hipótesis gira en torno a un suicidio.

