Qué se sabe de la muerte del soldado en Mendoza y la preocupante coincidencia con otros dos casos

Un soldado voluntario identificado como Facundo Gabriel Lima fue hallado sin vida en su casa este jueves por la tarde. Así lo confirmaron desde el Ejército Argentino, y aclararon que Lima prestaba servicio en la Guarnición Ejército Mendoza . Fue su familia quien encontró el cuerpo sin vida en su casa, en el departamento de Las Heras (Mendoza).

Encontraron una carta del soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos y se refuerza la principal hipótesis

Encontraron muerto a un soldado voluntario del Ejército Argentino en su casa en Las Heras

De acuerdo a la información oficial , el cuerpo sin vida fue encontrado alrededor de las 17:30 horas de este jueves, 18 de diciembre. Tras el hallazgo, dieron aviso al 911 y tomó intervención la Policía Científica provincial y el Ministerio Público Fiscal .

Si bien el caso se está investigando en un hermetismo estricto, fuentes judiciales adelantaron que la primera información recabada apunta a un suicidio.

Qué se sabe de la muerte del soldado en Mendoza y la triste coincidencia con el de Olivos y el de Corrientes

Esto surge de los primeros informes y testimonios recolectados en la investigación. Desde el Ejército Argentino señalaron este jueves que “las autoridades del elemento donde el soldado cumplía funciones están a disposición para colaborar con todo lo que requieran las autoridades judiciales intervinientes” .

Además, la fuerza expresó su profundo pesar por lo ocurrido y acompañó en el dolor a los familiares, amigos y camaradas del soldado Facundo Lima.

Un caso similar al de los soldados de Olivos y de Corrientes

El martes 16 de diciembre, un soldado de 21 años que cumplía tareas de vigilancia en la Quinta de Olivos (identificado como Rodrigo Gómez -oriundo de Misiones-) fue encontrado muerto en la residencia presidencial.

Qué se sabe de la muerte del soldado en Mendoza y la triste coincidencia con el de Olivos y el de Corrientes

Una carta hallada posteriormente confirmó la principal hipótesis: el joven se había quitado la vida.

Además, el miércoles 17 de diciembre, en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros (Corrientes), también fue hallado el cuerpo sin vida del subboficial principal Juan Pereira. El soldado tenía 50 años y más de 28 de servicio, y también la principal hipótesis gira en torno a un suicidio.