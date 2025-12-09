9 de diciembre de 2025 - 08:56

Trágico accidente en Alvear: un peatón murió tras ser atropellado por una camioneta en la Ruta 188

El conductor, de 30 años, de una Ford Ranger embistió a Néstor Aníbal Ávila, quien cruzaba la ruta de forma peatonal llevando una bicicleta.

Trágico accidente vial en Bowen: un peatón murió tras ser atropellado en la Ruta 188

Trágico accidente vial en Bowen: un peatón murió tras ser atropellado en la Ruta 188

Foto:

Gentileza: Noticiero Andino
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un fatal accidente vial se registró durante la noche del lunes en el distrito de Bowen, General Alvear, donde un hombre de 38 años perdió la vida tras ser embestido por una camioneta mientras intentaba cruzar la calzada.

Leé además

Seguidilla de choques en el Acceso Sur

Por un nuevo año con menos incidentes de tránsito

Por Editorial
 El conductor, identificado como M.A.A. (28), viajaba a bordo de un Chevrolet Astra en sentido norte–sur acompañado por F.E.P. (22).

Intentó esquivar un auto en ruta 40, terminó volcando, descubrieron que estaba ebrio y lo detuvieron

Por Redacción Policiales

El hecho ocurrió alrededor de las 21.20 sobre Ruta Nacional 188, entre calles 16 y 18, en jurisdicción de la Comisaría 46. Según la información oficial, una camioneta Ford Ranger circulaba en sentido oeste-este cuando impactó contra Néstor Aníbal Ávila, quien cruzaba la ruta de forma peatonal llevando una bicicleta.

Al lugar arribó personal del Centro de Salud de Bowen, cuyos profesionales constataron el fallecimiento de la víctima producto del violento impacto.

El conductor del vehículo fue identificado como F. N. L., de 30 años, a quien se le practicó el correspondiente dosaje de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0.00 g/l).

Por disposición del Ayudante Fiscal Dr. Mauro Jeréz, intervino Policía Científica, que trabajó en la escena para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias exactas del siniestro. La causa quedó en manos de la Justicia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una motociclista sufrió una grave fractura tras chocar con un colectivo en Guaymallén  

Murió la mujer motociclista que chocó contra un micro en Guaymallén: tenía 31 años

Por Redacción Policiales
Una motociclista sufrió una grave fractura tras chocar con un colectivo en Guaymallén  

Una motociclista sufrió una fractura expuesta tras un fuerte choque con un micro

Por Redacción Policiales
Ambulancia SEC. Foto: Los Andes

Un colectivo chocó con una moto en Maipú y dejó a dos jóvenes heridos

Por Redacción Policiales
Tragedia en la ruta 7: el video de la imprudente maniobra que hizo la mujer antes de morir

Tragedia en la ruta 7: el video de la imprudente maniobra que la mujer hizo antes de morir

Por Redacción Policiales