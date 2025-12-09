Trágico accidente en Alvear: un peatón murió tras ser atropellado por una camioneta en la Ruta 188

El conductor, de 30 años, de una Ford Ranger embistió a Néstor Aníbal Ávila, quien cruzaba la ruta de forma peatonal llevando una bicicleta.

Trágico accidente vial en Bowen: un peatón murió tras ser atropellado en la Ruta 188

Un fatal accidente vial se registró durante la noche del lunes en el distrito de Bowen, General Alvear, donde un hombre de 38 años perdió la vida tras ser embestido por una camioneta mientras intentaba cruzar la calzada.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.20 sobre Ruta Nacional 188, entre calles 16 y 18, en jurisdicción de la Comisaría 46. Según la información oficial, una camioneta Ford Ranger circulaba en sentido oeste-este cuando impactó contra Néstor Aníbal Ávila, quien cruzaba la ruta de forma peatonal llevando una bicicleta.

Al lugar arribó personal del Centro de Salud de Bowen, cuyos profesionales constataron el fallecimiento de la víctima producto del violento impacto.

El conductor del vehículo fue identificado como F. N. L., de 30 años, a quien se le practicó el correspondiente dosaje de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0.00 g/l).