Trágico accidente en Alvear: un peatón murió tras ser atropellado por una camioneta en la Ruta 188

Un fatal accidente vial se registró durante la noche del lunes en el distrito de Bowen, General Alvear, donde un hombre de 38 años perdió la vida tras ser embestido por una camioneta mientras intentaba cruzar la calzada.
El conductor, de 30 años, de una Ford Ranger embistió a Néstor Aníbal Ávila, quien cruzaba la ruta de forma peatonal llevando una bicicleta.
El hecho ocurrió alrededor de las 21.20 sobre Ruta Nacional 188, entre calles 16 y 18, en jurisdicción de la Comisaría 46. Según la información oficial, una camioneta Ford Ranger circulaba en sentido oeste-este cuando impactó contra Néstor Aníbal Ávila, quien cruzaba la ruta de forma peatonal llevando una bicicleta.
Al lugar arribó personal del Centro de Salud de Bowen, cuyos profesionales constataron el fallecimiento de la víctima producto del violento impacto.
El conductor del vehículo fue identificado como F. N. L., de 30 años, a quien se le practicó el correspondiente dosaje de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0.00 g/l).
Por disposición del Ayudante Fiscal Dr. Mauro Jeréz, intervino Policía Científica, que trabajó en la escena para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias exactas del siniestro. La causa quedó en manos de la Justicia.