Se lanzó al agua en El Carrizal, pero la zona no era profunda: está grave tras un fuerte golpe en la cabeza

Un hombre de 26 años permanece internado en el Hospital Perrupato luego de sufrir un severo traumatismo de cráneo en el Dique El Carrizal. El joven se zambulló en el lago desde una lancha sin percatarse de que la profundidad no era suficiente y golpeó su cabeza contra una piedra.

El accidente ocurrió alrededor de las 17.30, en el lago, frente al camping El Biguá.

Un grupo de personas pasaba la tarde en una lancha cuando uno de los integrantes decidió darse un chapuzón en el lago, una práctica que está prohibida por razones de seguridad.

Tras zambullirse y sumergirse parcialmente, el joven quedó flotando en el agua. Sus acompañantes se alertaron al notar la falta de reacción, lo retiraron del lago y constataron que se encontraba inconsciente, con un evidente traumatismo de cráneo.

De inmediato, el grupo reaccionó cargándolo en un vehículo particular e iniciando el traslado de emergencia, mientras se daba aviso al 911. En un punto del trayecto se encontraron con una ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencias, que continuó con el traslado.