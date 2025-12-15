Histórico: víctimas de abusos en el Opus Dei de todo el mundo se reunirán en Argentina

Buenos Aires no será solo una simple sede. Será, por un día, un punto de inflexión si de la problemática de abusos eclesiásticos hay que hablar. Este martes, 16 de diciembre, la capital argentina albergará la primera cumbre mundial impulsada por la red internacional Ending Clergy Abuse (ECA -Por el Fin de los Abusos del Clero, en español), un encuentro que pone en el centro del debate a una de las organizaciones más poderosas -y cuestionadas- de la Iglesia Católica: el Opus Dei .

No será un congreso académico o un foro cerrado, sino que se tratará de una jornada marcada por testimonios, denuncias, análisis jurídicos y periodísticos , con la participación de víctimas, familiares, abogados, investigadores y periodistas de cinco países. Todo ello mientras el Vaticano vuelve a revisar -una vez más- los estatutos de la institución fundada por Josemaría Escrivá de Balaguer en 1928 en España.

El contexto de esta cumbre no es casual. Y es que el Opus Dei atraviesa su momento de mayor exposición internacional . Investigaciones periodísticas, causas judiciales abiertas y la presión sostenida de organizaciones de Derechos Humanos empujaron al Vaticano a replantear su estructura interna. Dicha revisión está en manos del papa León XIV.

Dos mendocinos participarán de este histórico encuentro. Se trata de los abogados Sergio Salinas Giordano y Lucas Lecour, quienes estarán en representación de ECA Global .

"Desde ECA, lo que nos importa es visibilizar la existencia a los efectos de que no queden delitos impunes" , destacó Salinas a Los Andes. En Argentina, existe causa federal por estas denuncias contra el Opus Dei que está en manos del juez Daniel Rafecas .

La cumbre estará organizada en tres grandes ejes que se vinculan entre sí. "Qué es Opus Dei y cómo funciona realmente" es el primero de los bloques y que, ya desde su enunciado, engloba una pregunta tan básica como incómoda.

Periodistas de investigación, autores de libros clave y exintegrantes de la organización provenientes de Argentina, México, Perú y España participarán de este primer eje, que tendrá su foco centrado en los mecanismos internos, las jerarquías, las prácticas de captación y el modo en que se ejerce el control dentro de la institución.

El segundo bloque se centra más en lo judicial. Y aquí, abogados especializados en derecho penal, en Derechos Humanos y en trata de personas abordarán las diferentes barreras que enfrentan quienes denuncian abusos dentro de estructuras religiosas.

Prescripción, silencios institucionales, miedo, culpa y desigualdad de poder aparecen como constantes que explican por qué, durante décadas, muchas denuncias no avanzaron.

Por último, el cierre estará reservado para lo más difícil de escuchar -y también lo más necesario-: los testimonios directos. Sobrevivientes de abuso sexual, familiares de víctimas y exnumerarias auxiliares relatarán experiencias marcadas por la coerción espiritual, el control psicológico y formas de servidumbre encubierta.

El antecedente histórico en el Vaticano

El 20 de octubre, representantes de ECA fueron recibidos oficialmente en el Vaticano por el papa León XIV. Fue la primera vez que un pontífice en funciones mantuvo una audiencia formal con una red internacional de víctimas y denunciantes de abusos eclesiásticos.

Ese mismo lunes, el periodista peruano Pedro Salinas, responsable de investigaciones que derivaron en la disolución del Sodalicio en 2024 (en Perù), mantuvo una reunión privada con el Papa.

43 mujeres y la denuncia que pateó el tablero

En Argentina, el punto de quiebre llegó en 2021. Ese año, 43 mujeres denunciaron públicamente haber sido captadas desde la adolescencia bajo promesas educativas que nunca se concretaron y sometidas durante décadas a trabajos no remunerados, en condiciones de aislamiento y obediencia extrema. El reclamo llegó tanto a los medios como al Vaticano.

Si bien no existió una respuesta formal de la Santa Sede ante este cimbronazo, el impacto fue inmediato. Durante el papado de Francisco se decidió eliminar privilegios históricos del Opus Dei. Además, se modificó su estructura jerárquica y se exigió una reforma estatutaria.

Los nuevos estatutos, en tanto, recién fueron entregados en 2025, ya bajo el papado de León XIV.

En paralelo, la Justicia argentina avanzó. Fueron imputadas las autoridades del Opus Dei por un presunto sistema de reclutamiento y explotación de mujeres pobres desde la década del 80.

Los relatos de mujeres exhiben patrones que se repiten: engaño, aislamiento, jornadas extenuantes, castigos, control de la vida personal y ausencia total de remuneración.