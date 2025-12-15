15 de diciembre de 2025 - 18:05

Durante 2025, más de 900 vecinos se capacitaron en las escuelas municipales de oficios

El 3 y 5 de diciembre las escuelas “Paula Albarracín” y “Patricias Mendocinas”, abrieron sus puertas a la comunidad para la muestra anual de trabajos realizados por sus alumnos.

Muestra-Escuela-de-Oficios-29-1536x1024
Muestra-Escuela-de-Oficios-23-scaled
Muestra-Escuela-de-Oficios-14-scaled
Muestra-Escuela-de-Oficios-37-scaled
Muestra-Escuela-de-Oficios-24-scaled
Muestra-Escuela-de-Oficios-13-scaled
Por Redacción

Las Escuelas de Oficios de la Municipalidad de Guaymallén finalizan otro año con excelentes resultados, consolidándose como una herramienta clave para la formación y el desarrollo laboral de jóvenes y adultos del departamento.

Durante 2025 las Escuela de Oficios capacitaron a más de 900 alumnos en rubros como gastronomía, diseño y confección de indumentaria, artes aplicadas, instalaciones (aire acondicionado, alarma, cámara de seguridad, electricidad y automatización), cerámica, dulces y conservas, entre otras.

Muestra-Escuela-de-Oficios-13-scaled

Los días 3 y 5 de diciembre se realizaron las muestras anuales de las escuelas municipales “Paula Albarracín” y “Patricias Mendocinas”, abriendo las puertas a la comunidad y exponiendo los trabajos realizados por los alumnos en distintos oficios.

Muestra-Escuela-de-Oficios-24-scaled

A través de cursos cortos y prácticos, la iniciativa busca brindar conocimientos teóricos y prácticos en diversos oficios, adaptándose a las exigencias del mercado laboral actual y fomentando el emprendimiento como alternativa para mejorar la calidad de vida de los vecinos del departamento.

