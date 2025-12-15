Durante 2025, más de 900 vecinos se capacitaron en las escuelas municipales de oficios

El 3 y 5 de diciembre las escuelas “Paula Albarracín” y “Patricias Mendocinas”, abrieron sus puertas a la comunidad para la muestra anual de trabajos realizados por sus alumnos.

Las Escuelas de Oficios de la Municipalidad de Guaymallén finalizan otro año con excelentes resultados, consolidándose como una herramienta clave para la formación y el desarrollo laboral de jóvenes y adultos del departamento.

Durante 2025 las Escuela de Oficios capacitaron a más de 900 alumnos en rubros como gastronomía, diseño y confección de indumentaria, artes aplicadas, instalaciones (aire acondicionado, alarma, cámara de seguridad, electricidad y automatización), cerámica, dulces y conservas, entre otras.

Muestra-Escuela-de-Oficios-13-scaled Los días 3 y 5 de diciembre se realizaron las muestras anuales de las escuelas municipales “Paula Albarracín” y “Patricias Mendocinas”, abriendo las puertas a la comunidad y exponiendo los trabajos realizados por los alumnos en distintos oficios.