Navidad en la Ciudad: conocé las promociones bancarias vigentes en los comercios del centro

Con la llegada de las fiestas, la Ciudad de Mendoza pone a disposición de vecinos, turistas y comercios un resumen actualizado de las promociones bancarias disponibles para esta temporada. Se trata de una iniciativa que busca acompañar uno de los momentos de mayor actividad comercial del año, facilitando el acceso a descuentos , reintegros y planes de pago especiales.

Maipú prioriza la seguridad en las Escuelas de Verano

Durante 2025, más de 900 vecinos se capacitaron en las escuelas municipales de oficios

Diversas entidades financieras ofrecerán beneficios exclusivos para compras navideñas en los comercios del centro mendocino, con el objetivo de impulsar el consumo, fortalecer al sector comercial y brindar alternativas convenientes para quienes buscan adelantar o planificar la compra de sus regalos para estas fechas.

Desde el municipio, se acerca el detalle de todos los beneficios vigentes para que cada persona pueda organizar sus compras de manera informada y aprovechar al máximo esta oportunidad.

Del 20 al 24 de diciembre. Pagando con Visa o Mastercard Crédito BNA.

Indumentaria, calzado, marroquinería, ópticas, accesorios, jugueterías y perfumerías:

25% de reintegro

Hasta 6 cuotas sin interés

Tope: $25.000 por compra

Librerías

25% de reintegro

Hasta 6 cuotas sin interés

Tope: $10.000 por compra

Plus para clientes que cobran haberes en BNA: 5% de descuento adicional (sin tope).

Más info acá

Naranja X

Del 21 al 24 de diciembre.En comercios adheridos de indumentaria, jugueterías, librerías y perfumerías.

30% de descuento

Tope: $30.000 por compra

Operaciones válidas con Plan Z y Plan 5

Más info acá

Banco Patagonia

Todos los jueves. Pagando con tarjetas Visa

15%, 20% o 25% de descuento, según el tipo de tarjeta

3 cuotas sin interés

Topes de reintegro: $15.000 / $20.000 / $25.000 según tarjeta

Clientes Plan Sueldo: +5% adicional

Más info acá

Banco Galicia

Lunes y martes 15, 16, 22 y 23 de diciembre.

Indumentaria, jugueterías y hogar

Hasta 20% o 25% de ahorro, según tarjeta

Sin tope de reintegro

Hasta 9 cuotas sin interés

Más info acá

En estas Fiestas, comprá en la Ciudad

Más allá de las promociones bancarias, la Ciudad de Mendoza está llevando a cabo la campaña “Comprá en las Fiestas”, vigente hasta al 6 de enero, para quienes realicen compras en los comercios del centro.

Aquellas personas que superen los $25.000 y carguen su ticket en la plataforma “Comprá en la Ciudad”, participarán del sorteo oficial. Entre todos los participantes, y con el acompañamiento de Andesmar, se sortearán tres paquetes turísticos nacionales:

1° premio: viaje a Mar del Plata para dos personas. Incluye traslado y 7 noches de alojamiento con desayuno.

viaje a Mar del Plata para dos personas. Incluye traslado y 7 noches de alojamiento con desayuno. 2° premio: viaje a Carlos Paz para dos personas. Incluye traslado y 3 noches de alojamiento con media pensión.

viaje a Carlos Paz para dos personas. Incluye traslado y 3 noches de alojamiento con media pensión. 3° premio: viaje a San Rafael para dos personas. Incluye traslado y 3 noches de alojamiento con desayuno.

En estas fechas, la Ciudad de Mendoza te acompaña y trae beneficios para que aproveches y disfrutes tus compras, impulsando el consumo local.