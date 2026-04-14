La Ciudad amplía los rubros de los escaparates de diarios y revistas para impulsar su reconversión

La medida, impulsada por el intendente Ulpiano Suarez, busca actualizar la actividad frente a los cambios tecnológicos, permitiendo incorporar nuevos productos y servicios en más de 50 puestos distribuidos en la capital.

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La Ciudad de Mendoza decretó la ampliación de rubro para los escaparates destinados a la exhibición y venta de publicaciones periódicas, con el objetivo de adaptar esta actividad a los nuevos tiempos e impulsar su continuidad.

La iniciativa, impulsada por Ulpiano Suarez, tiene como objetivo acompañar a los tradicionales puestos de diarios y revistas cuya actividad se ha visto afectada por el avance de la digitalización y la disminución del consumo de medios gráficos. La medida fue consensuada tras un proceso de trabajo con el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Mendoza.

Dicha ordenanza actualiza el régimen vigente y permite incorporar rubros accesorios y nuevas prestaciones, manteniendo como actividad principal la venta de publicaciones. Entre las incorporaciones se encuentran productos como libros, artículos de librería, souvenirs, accesorios tecnológicos, artesanías, artículos regionales y recuerdos turísticos, así como también artículos relacionados a la seguridad vial de peatones y ciclistas.

De igual manera, comprende servicios a la comunidad como recarga de tarjetas, carga de saldo de sistema de estacionamiento medido digital, entrega de correspondencia, carga de dispositivos electrónicos y conectividad, venta de pasajes terrestres de mediana y larga distancia, entre otros. Asimismo, se presenta la posibilidad de venta de café al paso, con autorización previa de tal actividad.

En Ciudad existen unos 56 escaparates que podrán acceder a esta ampliación, lo que representa una oportunidad concreta para revitalizar el sector y generar nuevas fuentes de ingreso. La medida reconoce el valor cultural y social de esta actividad, vinculada históricamente a la circulación de la información y la vida democrática.