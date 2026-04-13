El Outlet de la Ciudad convocó a más de 30 mil personas y generó ventas por $325 millones

La segunda edición del evento consolidó su éxito con una alta participación del sector privado, un buen nivel de consumo y una masiva convocatoria.

La Ciudad cerró con resultados positivos la segunda edición del Outlet de la Ciudad, reafirmando el valor de esta iniciativa como motor para el desarrollo económico local. Durante el fin de semana, el evento logró convocar a más de 30 mil personas y generó un impacto económico estimado en 325 millones de pesos en ventas.

Ulpiano Suarez estuvo presente en el evento junto a la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim. Recorrió cada uno de los stands, a la vez que dialogó con comerciantes y también con algunos asistentes. “Qué alegría es ver, en un momento difícil para la actividad, a tantos comerciantes y emprendedores de la Ciudad juntos ofreciendo sus productos y a miles de personas comprando. Desde la Ciudad seguiremos trabajando para potenciar la economía local, fomentar el crecimiento de las marcas mendocinas y contribuir a la sostenibilidad del empleo, priorizando a quienes emprenden en la provincia”, destacó el intendente de la Ciudad.

En el espacio La Báscula de la Nave Cultural, el Outlet reunió a más de 30 stands de comercios locales que ofrecieron productos con descuentos de hasta el 50%, atrayendo a un público masivo que acompañó la propuesta durante ambas jornadas. Marcas como Vía Libre, Cositas, Cerutti Deportes, #ID, La Tijera, Íntima, Waiting, Proverbio Mujer, Fiume y Ficción formaron parte de la propuesta, junto a Bronde, Brothers Marroquinería, Carisma Zapatos, Carlos Gubiotti, Cloven, Mirkkema, Divinamente, Galgos Clothing, Genoveva, Gregoris, Hay Equipo, Matanga, Priority, Summit Shoes y Wappas Moda, fueron los comercios protagonistas, destacándose por la calidad de sus productos y la respuesta del público.

Con un ticket promedio de $23.000, los comercios participantes señalaron que el volumen de ventas logrado durante el evento fue equivalente al generado en una semana completa previa a fechas comerciales clave, como el Día del Padre o el Día de la Madre; lo que evidencia el impacto concreto de la iniciativa en la actividad económica del sector.

Asimismo, se destacó el alto nivel de participación del sector privado que representó el 92% de la inversión total del evento, evidenciando un fuerte compromiso con este tipo de iniciativas. Este esfuerzo se vio reflejado en un significativo retorno en ventas, posicionando al Outlet como un modelo exitoso de articulación público-privada junto al municipio, donde la inversión se traduce en resultados concretos para el desarrollo y fortalecimiento del comercio local.