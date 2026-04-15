Tres bandas mendocinas harán un homenaje al rock nacional en el Teatro Mendoza

Este viernes 17 de abril habrá un homenaje especial al rock argentino en el Teatro Mendoza, por cuenta de las bandas locales Kreusa, Viejos Tempos y Carril Nacional. Clásicos y composiciones propias se intercalarán en una noche de agite rockero que tendrá un momento dedicado a la memoria del músico recientemente fallecido Felipe Staiti .

Así es el nuevo jardín maternal que inauguró Guaymallén en Jesús Nazareno

El concierto comenzará a las 21 puntual con las tres presentaciones en el escenario mayor de la Ciudad de Mendoza . Las bandas harán un recorrido amplio sobre distintos autores del rock nacional, y además Kreusa desplegará obras de su autoría.

Los músicos prometen una noche muy “ochentosa” , y piden un código de vestimenta acorde. “Que vuelvan los nevados, las Topper, las camisas escocesas, las camperas de corderito, los peinados, las kickers, y todo lo demás”, solicitaron para que el público vaya en sintonía con la propuesta artística.

Con la producción de Dante Petricca , la entrada para este recital tiene un costo de $10.000 y hay anticipadas disponibles en Entrada Web .

Antes de la presentación este viernes, y en medio de los ensayos finales, las bandas mendocinas anticiparon que harán también un homenaje a Felipe Staiti , el reconocido músico mendocino y miembro fundador de Los Enanitos Verdes quien murió el lunes 13 y fuera amigo de las tres agrupaciones.

Reseña de las bandas

Kreusa es la banda de mayor trayectoria y será la encargada de abrir el show. Los músicos tocan juntos desde hace más de 40 años, y tomaron el nombre de un asteroide de 1902. Con un sonido de rock potente y melodías inspiradoras, se definen como “poesía, espíritu y música”.

En su página web cuentan haber dado sus primeros pasos como un trío, siempre haciendo música propia, cercana al rock con rasgos orientados a lo instrumental.

“La vida nos llevó por distintos caminos, adquiriendo experiencias que enriquecieron nuestro estilo”, explican. “Kreusa es poesía, es espíritu, es música”, definen.

Con algunos de sus miembros originales grabaron hace poco el video de su balada “Cada día que me das”, que se puede ver en este link.

Los integrantes de Kreusa son Carlos Núñez (voz líder) René Griffouliere (guitarra), Osvaldo Isgró (batería), Pedro Adaro (bajo) y Ángel Villegas (teclados).

Viejos Tempos se formó hace 3 años entre “el profesor de guitarra, el alumno, un vecino, el sobrino de un amigo, el hijo de otro… y así”, según su reseña. Músicos de mucha experiencia y otros “entusiastas de alma”.

La banda está integrada por Ariel Guzzanti (voz y guitarra), Sebastián Fábrega (bajo y coros), Fernando Regallo (guitarra líder), Tobías de Rosas (teclas), Simón López (batería), Alison Sánchez (coros y guitarra) y Jorge Cejas al saxo.

Hacen covers pero “no de cualquier canción, si no de las que tienen algo”, advierten los músicos mendocinos.

La más reciente de las formaciones es Carril Nacional, integrada por músicos con muchos años de recorrido, experiencia y en algún caso docencia.

Hacen versiones de canciones del rock nacional, de distintas épocas y autores, la mayoría con arreglos e interpretaciones propias.

Está integrada por el profesor Willy Martínez (guitarra líder, voces, secuencias, dirección musical), Walther Daine (batería, voces en esta presentación), Eric Díaz (batería), Marcos Burattini (teclados), Ricardo Montacuto (bajo), Ariel Guillaume (guitarra acústica) y Fabio “Pichi” Muscianisi (frontman y voz líder).

Con un nombre muy identificado a Mendoza, al asfalto, al rock, Carril Nacional arregla e interpreta un setlist de canciones “que seguro todos cantamos alguna vez”.