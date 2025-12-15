Maipú prioriza la seguridad en las Escuelas de Verano

Durante el fin de semana, la Municipalidad de Maipú llevó a cabo una jornada de formación destinada a profesores y equipos técnicos que trabajarán en las Escuelas de Verano. Las mismas incluyeron primeros auxilios , RCP , normativas de niñez y adolescencia y la implementación de la “Libreta de Valores” .

La Municipalidad de Maipú llevó adelante este fin de semana una jornada intensiva de capacitación destinada a los profesores, coordinadores y equipos técnicos que estarán a cargo de las Escuelas de Verano 2025-2026. El encuentro, realizado en el camping de AMET y desarrollado durante media jornada, tuvo como objetivo fortalecer las herramientas pedagógicas y preventivas de los profesionales que acompañarán a niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores en más de 12 sedes deportivas del departamento.

El programa formativo abordó contenidos esenciales para garantizar una temporada segura, inclusiva y enriquecedora. Entre los temas trabajados se incluyeron técnicas de recreación, primeros auxilios, RCP, actualización en normativas de niñez y adolescencia y criterios de actuación ante emergencias, además del repaso del plan de contingencia que se aplica en todas las sedes municipales. La propuesta permitió que cada integrante del equipo incorporara lineamientos claros y homogéneos para intervenir adecuadamente en distintas situaciones.

En Maipú, las escuelas de verano cuentan con una trayectoria de más de tres décadas y se han consolidado como espacios de aprendizaje, convivencia y disfrute. La propuesta combina actividades deportivas, recreativas y acuáticas con experiencias significativas que favorecen la creatividad, el desarrollo personal y la socialización en un entorno seguro y estimulante.

WhatsApp Image 2025-12-15 at 09.37.05 Libreta de Valores: un programa que se afianza Uno de los ejes centrales de la capacitación fue la implementación de la “Libreta de Valores”, el programa educativo que el Municipio lleva adelante desde hace cuatro años y que se ha convertido en un sello distintivo de las escuelas de verano y las vacaciones de invierno. La iniciativa promueve hábitos saludables, cuidado del ambiente y valores fundamentales para la convivencia social a través de dinámicas lúdicas y deportivas que facilitan la incorporación de aprendizajes significativos.

La propuesta se sostiene gracias a un trabajo articulado entre distintas áreas municipales: Deportes, Educación, Salud, Salud Mental y Ambiente. Este enfoque integral permitió abordar de manera coordinada cuatro grandes ejes: cuidado de la salud, protección del ambiente, habilidades para la reflexión y prevención del bullying. Para la edición 2025 se incorporarán actividades específicas vinculadas a la prevención del dengue, con particular énfasis en el uso responsable del agua.