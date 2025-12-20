20 de diciembre de 2025 - 14:04

Dos conductores fueron aprehendidos tras dar positivo en test de alcoholemia

En operativos realizados durante la madrugada, la Policía detuvo a conductores alcoholizados que superaron ampliamente los límites permitidos por la normativa vigente.

La policía vial realizará múltiples operativos de tránsito con test de alcoholemia en Año Nuevo.
La policía vial realizará múltiples operativos de tránsito con test de alcoholemia en Año Nuevo.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Durante la madrugada del sábado, la Policía de Mendoza desplegó diversos operativos de control de alcoholemia. Los oficiales identificaron a dos conductores que circulaban con niveles de alcohol en sangre significativamente superiores al límite permitido según la norma vigente.

Leé además

Intentó cruzar el Acceso Este y fue atropellado por un conductor alcoholizado

Fin de semana alborotado en Mendoza: dos personas atropelladas y conductores detenidos por alcoholemia

Por Redacción Policiales
Filtran presunto chat donde una funcionaria municipal que consulta la ubicación de los controles de alcoholemia para esquivarlos.

Filtran presunto chat de una funcionaria municipal que pide ubicación del control de alcoholemia para evitarlo

Por Gisel Guajardo

Conductor alcoholizado por zona calle Arístides

El primer incidente ocurrió alrededor de las 04:15 de la mañana en las inmediaciones de la calle Arístides y Paso de Los Andes en Ciudad. Durante un patrullaje preventivo el personal policial observó una camioneta Peugeot Partner (perteneciente a la empresa Andreani) que circulaba de forma temeraria. El vehículo intentó cruzar semáforos en rojo y realizar maniobras de sobrepaso que casi provocan una colisión con el móvil policial.

Tras una breve persecución, los efectivos lograron interceptar el vehículo en la intersección de Paso de los Andes e Italia. El conductor, un hombre de 42 años identificado como C. C., fue aprehendido en el lugar. Al realizarle el test de alcoholemia, el personal de Tránsito confirmó que circulaba con 3 g/L de alcohol en sangre.

Una conductora alcoholizada aprehendida en Guaymallén

Más tarde, cerca de las 5.30, personal de la Policía Vial que realizaba maniobras operativas en el departamento de Guaymallén detectó otra infracción grave. En el cruce de Acceso Este y calle Tirasso, los uniformados detuvieron la marcha de un Volkswagen Gol para un control de rutina.

Al realizar el test de alcoholemia a la conductora, identificada como A. G., los inspectores confirmaron que circulaba con 2,05 g/L de alcohol en sangre. Al igual que en el caso anterior, la mujer fue aprehendida por las autoridades competentes y el vehículo quedó retenido.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un policía chocó contra el sifón de un canal de riego y la alcoholemia dio positiva. (Los Andes)

Un policía chocó contra el sifón de un canal de riego y la alcoholemia dio positiva

Por Enrique Pfaab
Alta montaña: un motociclista colisionó con un camión

Accidente en Alta Montaña: un motociclista resultó herido tras colisionar con un camión en la Ruta 7

Por Redacción Policiales
Bernabé Jesús Mallón es el nuevo detenido en la causa del triple femicidio de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. 

Nuevo detenido en el caso del triple crimen de Florencio Varela

Por Redacción Policiales
Piden la inmediata detención del empresario acusado de abusar sexualmente a los  compañeros de su hijo.

Exigen la detención inmediata de Marcelo Porcel, por los reiterados casos de abuso a menores

Por Alejo Zanabria