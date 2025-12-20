Dos conductores fueron aprehendidos tras dar positivo en test de alcoholemia

En operativos realizados durante la madrugada, la Policía detuvo a conductores alcoholizados que superaron ampliamente los límites permitidos por la normativa vigente.

Durante la madrugada del sábado, la Policía de Mendoza desplegó diversos operativos de control de alcoholemia. Los oficiales identificaron a dos conductores que circulaban con niveles de alcohol en sangre significativamente superiores al límite permitido según la norma vigente.

Conductor alcoholizado por zona calle Arístides El primer incidente ocurrió alrededor de las 04:15 de la mañana en las inmediaciones de la calle Arístides y Paso de Los Andes en Ciudad. Durante un patrullaje preventivo el personal policial observó una camioneta Peugeot Partner (perteneciente a la empresa Andreani) que circulaba de forma temeraria. El vehículo intentó cruzar semáforos en rojo y realizar maniobras de sobrepaso que casi provocan una colisión con el móvil policial.

Tras una breve persecución, los efectivos lograron interceptar el vehículo en la intersección de Paso de los Andes e Italia. El conductor, un hombre de 42 años identificado como C. C., fue aprehendido en el lugar. Al realizarle el test de alcoholemia, el personal de Tránsito confirmó que circulaba con 3 g/L de alcohol en sangre.

Una conductora alcoholizada aprehendida en Guaymallén Más tarde, cerca de las 5.30, personal de la Policía Vial que realizaba maniobras operativas en el departamento de Guaymallén detectó otra infracción grave. En el cruce de Acceso Este y calle Tirasso, los uniformados detuvieron la marcha de un Volkswagen Gol para un control de rutina.

Al realizar el test de alcoholemia a la conductora, identificada como A. G., los inspectores confirmaron que circulaba con 2,05 g/L de alcohol en sangre. Al igual que en el caso anterior, la mujer fue aprehendida por las autoridades competentes y el vehículo quedó retenido.