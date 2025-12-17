Multaron en promedio a 7 conductores ebrios por día el último mes en Mendoza

Entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre, la Policía de Mendoza identificó a 204 conductores en estado de ebriedad durante los controles realizados en toda la provincia. De ese total, 92 presentaban niveles inferiores a un gramo de alcohol en sangre, mientras que 112 superaron ese límite.

Durante ese período se efectuaron 5.248 controles de alcoholemia , lo que arroja un 3,88% de resultados positivos . En paralelo, se registraron 53 siniestros viales en los que intervinieron conductores alcoholizados , de los cuales 31 dejaron personas lesionadas. Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales. Desde el Ministerio de Seguridad aclararon que la alcoholemia no siempre es la causa principal del accidente, pero constituye un indicador relevante para la pericia vial.

Según explicaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, el volumen de controles realizados y el bajo nivel de positividad muestran que se trata de una conducta minoritaria en relación con el total de conductores fiscalizados . No obstante, resaltaron que acarrea un alto riesgo, por lo que se requiere intervención inmediata.

Los controles de alcoholemia aumentaron un 240% en 2024 respecto del año anterior, y en 2025 continuaron en alza con un incremento del 0,5%. La positividad, en tanto, se mantiene baja: durante 2024 se registró una baja del 8,8% y este nivel persiste en 2025, pese al aumento de los controles.

En lo que va de 2025, se realizaron 66.007 controles en toda la provincia . De ese total, 1.008 conductores presentaron menos de un gramo de alcohol en sangre (1,53%) y 1.276 superaron ese límite (1,93%) , representando un 3,46% de resultados positivos . Según el Ministerio, estos datos indican que la mayoría de los conductores cumple la normativa vigente, aunque los casos detectados deben ser abordados con firmeza para prevenir siniestros.

Manejaban con el cuádruple de alcohol permitido: uno metió su camioneta a la acequia y otro iba sin carnet. Foto: Imagen ilustrativa.

Alcohol y siniestralidad vial

El análisis de la siniestralidad vial revela que el alcohol no es la principal causa de los hechos más graves. Estudios nacionales indican que alrededor del 60% de los accidentes con víctimas fatales se vinculan a negligencias al volante, como maniobras imprudentes, exceso de velocidad o incumplimiento de normas, y no directamente al consumo de alcohol.

En 2025, de las 128 personas fallecidas en siniestros viales en el lugar del hecho, solo 7 casos (aproximadamente el 5,5%) estuvieron asociados a alcohol en sangre, cifra que debe ser confirmada por la fiscalía a partir de las pericias correspondientes.

Para el Ministerio de Seguridad, los controles de alcoholemia cumplen un rol central como herramienta de prevención y ordenamiento del tránsito, no solo por la detección de infracciones, sino por su efecto disuasivo. La presencia sostenida del Estado en la calle permite anticiparse a situaciones de riesgo, retirar de circulación conductas peligrosas y reforzar la idea de que las normas se cumplen de manera efectiva y permanente.

Las multas por alcoholemia

En Mendoza, las multas por alcoholemia están ligadas al valor de las unidades fijas (U.F,). De acuerdo a la más reciente actualización (incremento de 19%), aquellos controles que arrojen hasta 0,99 gramos de alcohol en sangre, las sanciones van desde 3.000 a 6.000 U.F. Es decir, la mínima se ubicará en $1.500.000 y el máximo llegará a $3.000.000 en este umbral. A diferencias de las multas viales, por estas sanciones no se ofrecen descuentos en el pago.

Operativos-viales-01-700x468 (1) Se realizaron más de 66.000 controles en toda la provincia durante 2025 y se prevé reforzarlos durante las fiestas. Gentileza

En tanto, aquellos conductores que resulten detenidos con más de 1 gramo de alcohol en sangre, deberán afrontar multas que van desde los 4.000 a 11.000 U.F. La multa mínima en este orden será de $2 millones y la máxima alcanzará $5.500.000.

Estas sanciones también incluyen arresto de hasta 120 días e inhabilitación obligatoria para conducir vehículos, que puede variar de 90 a 545 días.

Operativos para las fiestas de fin de año

Como cada año, se reforzarán los controles viales para prevenir siniestros y detectar el consumo de alcohol al volante. Se incrementará la presencia policial en rutas mediante patrullajes adicionales y puestos dinámicos en puntos estratégicos.

Además, el Gobierno provincial lanzará una campaña orientada a generar conciencia sobre las consecuencias de manejar después de beber: multas, secuestro del vehículo, retención del carnet, antecedentes y detención. La campaña comenzará en los próximos días y acompañará los operativos de control durante toda la temporada festiva.