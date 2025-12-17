Un motociclista resultó gravemente herido luego de chocar con una camioneta en Godoy Cruz

El siniestro vial ocurrió este miércoles por la tarde. El conductor de la motocicleta, de 46 años, fue trasladado al Hospital Central tras el impacto.

El motociclista fue trasladado al Hospital Central tras la colisión

Un accidente vial de gravedad se registró este miércoles durante la tarde en el departamento de Godoy Cruz, donde una camioneta impactó con una motocicleta, dejando gravemente herido al conductor del vehículo menor. El siniestro se registró alrededor de las 16:40 horas en la intersección de la calle Italia y Ituzaingó.

El hecho involucró a dos vehículos que circulaban por calles perpendiculares: una motocicleta marca Raider, conducida por L.D.S. (un hombre de 46 años), y una camioneta Volkswagen Amarok, cuyo conductor fue identificado como C.F. (un hombre de 25 años).

Por motivos que aún se encuentran bajo investigación, ambos vehículos terminaron colisionando en la intersección mencionada. Tras el impacto, el conductor del rodado menor resultó lesionado de gravedad.

Fue asistido en el lugar del hecho y posteriormente trasladado de urgencia al Hospital Central. El diagnóstico médico determinó que el motociclista sufrió un Traumatismo Encefalocraneano (TEC) grave. En contraste con el motociclista, el conductor de la camioneta no presentó lesiones.