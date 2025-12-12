12 de diciembre de 2025 - 20:01

Grave accidente en Guaymallén: un obrero de 75 años cayó de un techo y está en estado crítico

El obrero colocaba membrana en una vivienda y cayó al vacío desde una altura de cuatro metros. Fue trasladado al Hospital Central con pronóstico reservado.

El obrero fue trasladado al Hospital Central

Por Redacción Policiales

Un hombre de 75 años sufrió un grave accidente mientras trabajaba tras caer del techo de una vivienda en Guaymallén. El lamentable accidente ocurrió durante este viernes alrededor del mediodía, en la calle Cañadita Alegre.

Según los primeros reportes, la víctima se encontraba realizando labores de colocación de membrana en el techo de una casa. Por motivos que todavía están siendo investigados, el obrero cayó al vacío desde una altura aproximada de cuatro metros.

Tras el impacto, el hombre de 75 años fue trasladado en estado crítico al Hospital Central para recibir atención médica especializada.

Las autoridades se encuentran investigando las causas que llevaron a la caída del trabajador.

