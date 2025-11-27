Filtran presunto chat de una funcionaria municipal que pide ubicación del control de alcoholemia para evitarlo

Primero el legislativo, ahora el ejecutivo: dos noticias impactantes cobraron trascendencia hoy sobre la localidad de Tupungato .

San Rafael: avanza el proceso de remoción del concejal que manejaba borracho por la Arístides

El intendente de San Rafael pidió la renuncia del concejal que manejaba borracho por la Arístides

El primero apunta a una decisión del concejo deliberante sobre suspender actividades del concejal Facundo Arce quien enfrenta dictamen de una comisión investigadora por causas de violencia de género, y el segundo a un presunto chat que involucra a una funcionaria de la cartera seguridad ciudadana donde hacía un polémico pedido.

El hecho se conoció a través de un capturas de una conversación por chat que se filtraron y en la que la funcionaria consulta por la ubicación de los puestos de control de alcoholemia para evitarlos.

La supuesta conversación de mensajería instantánea involucra a una funcionaria del Municipio de Tupungato y en las capturas de pantalla que se viralizaron se observa cómo una persona agendada como “Yemy” consulta por el lugar donde se van a “instalar puestos”. La respuesta que recibe confirma que se trata de los puestos de control de alcoholemia y que serían instalados a partir de las 5.30.

Del intercambio se desprende que la conversación habría ocurrido durante la madrugada, previo al horario de control. En un tono que se interpreta como broma, la persona que figura como “Yemy” en el contacto comenta que “acaba de salir de un cumpleaños” y agrega: “Te aviso dónde vamos así no instalás ahí”.

La respuesta del municipio

Desde la comuna tupungatina confirmaron que tomaron conocimiento del caso y que se dará inicio al proceso administrativo correspondiente, el cual comenzará con un sumario a la funcionaria involucrada. Asimismo, indicaron que aguardan el expediente formal que siente los términos necesarios para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y, a partir de allí, adoptar las medidas que amerite la situación.

También señalaron que la conversación habría ocurrido tiempo atrás y que, una vez concluida la instancia administrativa, se definirán las actuaciones pertinentes.

La alcoholemia también cruzo al legislativo sureño

Días atrás, un concejal fue detenido durante un operativo luego de que diera positivo en el test de alcoholemia, hecho que derivó en un fuerte impacto institucional y en el pedido de licencia del edil.

Se trata del concejal de San Rafael, Martín Antolín (Partido Libertario), que fue detenido con 1,5 gramos de alcohol en sangre mientras conducía en Ciudad en la madrugada del lunes pasado, pidió una licencia sin goce de haberes por un plazo de 16 días.