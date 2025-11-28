Golpe al narcotráfico: decomisaron 90 kilos de cocaína en el Gran Mendoza

La Policía de Mendoza, durante una serie de allanamientos realizados en Maipú y Guaymallén incautó más de 90 kilos de cocaína, tras una investigación sobre una banda que operaba en el Gran Mendoza.
La Justicia Federal ordenó una batería de allanamientos que fueron realizados por personal de la Policía de Narcotráfico.
Las medidas fueron ordenadas por la justicia federal y el procedimiento fue realizado por personal de Policía contra el Narcotráfico (PCN) e Investigaciones y se centraron en una vivienda de Rodeo del Medio.
Según los primeros informes, no habría detenidos, salvo una persona menor que se encontraba en una de las viviendas allanadas.
Autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia y del Ministerio Público fiscal de la Nación, ofrecerán detalles del operativo, durante una conferencia de prensa.