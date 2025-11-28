28 de noviembre de 2025 - 08:59

Golpe al narcotráfico: decomisaron 90 kilos de cocaína en el Gran Mendoza

La Justicia Federal ordenó una batería de allanamientos que fueron realizados por personal de la Policía de Narcotráfico.

Imagen ilustrativa. Archivo.

Imagen ilustrativa. Archivo.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Policía de Mendoza, durante una serie de allanamientos realizados en Maipú y Guaymallén incautó más de 90 kilos de cocaína, tras una investigación sobre una banda que operaba en el Gran Mendoza.

Leé además

de maipu al mundo: asi se vivio un tedx que marco un antes y un despues

De Maipú al mundo: así se vivió un TEDx que marcó un antes y un después

Por Redacción
Un motociclista murió tras chocar contra un auto de una app de viajes

Un motociclista murió tras chocar contra un auto de una app de viajes

Por Redacción Policiales

Las medidas fueron ordenadas por la justicia federal y el procedimiento fue realizado por personal de Policía contra el Narcotráfico (PCN) e Investigaciones y se centraron en una vivienda de Rodeo del Medio.

Según los primeros informes, no habría detenidos, salvo una persona menor que se encontraba en una de las viviendas allanadas.

Autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia y del Ministerio Público fiscal de la Nación, ofrecerán detalles del operativo, durante una conferencia de prensa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La olivicultura tendrá hoy su gran celebración anual en el Arena Maipú

Hoy en Maipú se celebrará la Fiesta Provincial de la Olivicultura

Por Miguel Títiro
Fantasma de la Ópera. Leandro Gómez, es el protagonista y encargado de encarnar al personaje creado por Gastón Leroux.

El Fantasma de la Ópera: una puesta mendocina que revive después de 15 años

Por Ariel Búmbalo
Imagen de Lunlunta

Convivencia, ruidos molestos e inseguridad en la bella Lunlunta

Por Juan López
la nueva vida del pato juan tras su depresion: llego juana y fue papa de 8 patitos (fotos y videos)

La nueva vida del Pato Juan tras su "depresión": llegó Juana y fue papá de 8 patitos (fotos y videos)

Por Bernarda García Centurión