Golpe al narcotráfico: decomisaron 90 kilos de cocaína en el Gran Mendoza

La Justicia Federal ordenó una batería de allanamientos que fueron realizados por personal de la Policía de Narcotráfico.

La Policía de Mendoza, durante una serie de allanamientos realizados en Maipú y Guaymallén incautó más de 90 kilos de cocaína, tras una investigación sobre una banda que operaba en el Gran Mendoza.

Las medidas fueron ordenadas por la justicia federal y el procedimiento fue realizado por personal de Policía contra el Narcotráfico (PCN) e Investigaciones y se centraron en una vivienda de Rodeo del Medio.

Según los primeros informes, no habría detenidos, salvo una persona menor que se encontraba en una de las viviendas allanadas.