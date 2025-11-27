De Maipú al mundo: así se vivió un TEDx que marcó un antes y un después

El Salón Los Olivos del Hotel Esplendor en Maipú , sigue vibrando incluso días después. La exitosa edición 2025 de TEDx Maipú no solo dejó ideas, emociones y 19 charlas memorables: dejó también el eco de una comunidad profundamente conmovida. Quienes asistieron coinciden en algo: fue una experiencia transformadora.

Los 100 asistentes permanecieron de principio a fin escuchando historias de vida que atravesaron temas como resiliencia, identidad, liderazgo, salud emocional, inclusión y propósito.

A la diversidad de voces se sumó la presencia de oradores y oyentes de Chile, Uruguay y España , lo que convirtió al encuentro en un verdadero punto de intercambio internacional.

Pero esta vez, además del programa oficial, hablan las personas que estuvieron ahí.

“No pensé que un evento pudiera movilizarme de esta manera”, contó Paula S., asistente. “Cada charla me dejó algo distinto. Hubo momentos en los que me reí, otros en los que lloré, y otros en los que sentí que tenía que replantearme cosas de mi propia vida”.

Para Tomás R., que viajó desde Chile: “El nivel de los oradores fue altísimo. No conocía Maipú y me voy feliz de haber venido. Se sintió muy cercano, muy humano, muy real”.

Jimena M., emprendedora mendocina, destacó: “La organización fue impecable. Se sintió el cariño, la dedicación y la convicción detrás de cada detalle. TEDxMaipú no tiene nada que envidiar al de grandes ciudades”.

Otros asistentes mencionaron las pausas activas holísticas, la música y los momentos de humor como claves para generar una jornada dinámica y sensible.

Para Gabriel Piconero, licenciatario oficial de TEDxMaipú 2025/26, lo vivido fue histórico:

“Lo que se vio en ese salón fue comunidad. Personas que decidieron abrirse, escuchar y dejarse transformar. Eso es TEDx: ideas que mueven, que cuestionan, que iluminan. Y Maipú demostró estar a la altura”.

Por su parte, Anabel Angileri, Productora General, subrayó el valor del trabajo colectivo:

“Este evento no se construyó solo. Detrás hay voluntarios, instituciones, empresas y personas que creyeron en la misión de compartir ideas poderosas. Todo funcionó porque la comunidad lo abrazó”.

¿Y ahora? Empieza una nueva etapa: llegan los TEDxMaipú Salon

Tras el éxito del evento principal, TEDx Maipú anunció que muy pronto comenzará un ciclo de encuentros TEDxMaipú Salon:

Más íntimos

Temáticos

Participativos

Con debates, dinámicas y experiencias interactivas

Además, por primera vez se abrirán convocatorias públicas para que la comunidad:

Proponga temas

Sugiera posibles oradores

Sume inquietudes y problemáticas locales que merezcan ser discutidas

Participe activamente en la construcción de cada encuentro

“TEDxMaipú no termina: recién empieza otra etapa”, afirmaron Piconero y Angileri.