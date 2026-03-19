Grave accidente en Maipú: un motociclista quedó en estado delicado tras un choque contra una camioneta

Un siniestro vial ocurrido este jueves por la tarde en Maipú dejó a un motociclista de 65 años en estado delicado, luego de ser impactado por una camioneta en una transitada intersección.
El hecho ocurrió en Rodríguez Peña y Urquiza. La víctima fue trasladada con politraumatismos múltiples y permanece en estado delicado.
El hecho se registró cerca de las 14.57 en el cruce de Rodríguez Peña y Urquiza. Allí, según las primeras averiguaciones, H. G. circulaba a bordo de una moto VOGE 500 cc por calle Urquiza hacia el norte.
Por su parte, una camioneta Ford F.100, conducida por G. Q. de 22 años, avanzaba por Rodríguez Peña hacia el este. Por causas que aún se investigan, el vehículo embistió al motociclista, provocando un fuerte impacto.
Tras la colisión, la camioneta se cruzó de carril e impactó contra una Toyota que se encontraba detenida aguardando el cambio del semáforo.
Al lugar acudió una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), que asistió al motociclista y lo trasladó al hospital Santa Isabel de Hungría, donde fue diagnosticado con politraumatismos múltiples y permanece en delicado estado de salud.
La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú.