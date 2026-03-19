19 de marzo de 2026 - 20:07

Tragedia en San Rafael: un trabajador golondrina murió tras ser aplastado por un tractor

La víctima, de 53 años, realizaba tareas de cosecha cuando intentó subir a un acoplado y cayó, siendo aplastada por un tractor.

San Rafael: un trágico accidente en una finca dejó un trabajador fallecido.

San Rafael: un trágico accidente en una finca dejó un trabajador fallecido.

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Prensa Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un siniestro fatal ocurrió este jueves por la tarde en una finca ubicada en el distrito de Las Malvinas, en San Rafael. Allí, cerca de las 15, un hombre de 53 años perdió la vida durante tareas de cosecha.

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Según el reporte policial, la víctima se desempeñaba como trabajador golondrina y se encontraba realizando la cosecha en el interior de la finca. Acto seguido, el hombre intentó subirse a un acoplado cargado con bolsas de ajo que era trasladado por un tractor.

En ese momento, F. S. resbaló y cayó al suelo, siendo posteriormente aplastado por las ruedas traseras del rodado, lo que le provocó la muerte en el lugar. Al sitio acudió personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), cuyo profesional a cargo constató el fallecimiento de la víctima.

Por su parte, efectivos de Policía Vial realizaron el test de alcoholemia al conductor del tractor, Nahuel M. un joven de 26 años, el cual arrojó resultado 0,00 gramos de alcohol en sangre.

En el lugar también trabajó Policía Científica, que llevó adelante las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho. La causa quedó en manos del ayudante fiscal de San Rafael.

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